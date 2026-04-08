"ହରମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ଇରାନ", ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇରାନ ସହିତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 7:45 AM IST

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର 10-ପଏଣ୍ଟ (10-point) ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ଆମେରିକାର 10-ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଇରାନ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ହରମୁଜ ଦେଇ ନିରାପଦ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ।

ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ, ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନିରାପଦ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି । ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଇଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି, ଟ୍ୱିଟରରେ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ସେ ତାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବ ।

ଆରାଘଚି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସମ୍ଭବ ହେବ ।"

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା:

ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 10-ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଆଧାର ଗଠନ କରିବ, ଏବଂ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ମୋର ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହିନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେବା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ମୁଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ।"

"ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହେବ !" ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । "ଆମେ ଏହା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଇରାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ ।ଆମେ ଇରାନରୁ ଏକ 10-ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛୁ । ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ, ଏହା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଧାର ।"

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପୂର୍ବ ବିବାଦର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ରାଜି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ତାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପୂର୍ବ ବିବାଦର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ବିସ୍ତାର ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ, ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ, ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନର ନିକଟତର ହେଉଛି ।" ଏହା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇରାନ ଭିତରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ।" ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ବିରତି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଶେଷରେ ଶେଷ ହେବ, କାରଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ।

