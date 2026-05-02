ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ପ୍ରହାର: କାର-ଟ୍ରକରୁ 25% ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରୁ ଆସୁଥିବା କାର ଓ ଟ୍ରକ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ୍‌ ଆଦାୟ କରିବ ଆମେରିକା ।

Tariff On Autos From EU
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 11:43 AM IST

ୱାଶିଂଟନ: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍‌ ପ୍ରହାର । ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରୁ ଆସୁଥିବା କାର ଓ ଟ୍ରକ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ୍‌ ଆଦାୟ କରିବ ଆମେରିକା । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଟାରିଫ୍‌ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଟ୍ରେଡ୍‌ ଡିଲ୍‌ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା କହିଛି ଆମେରିକା ।

କଣ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍‌ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ୟୁଇ(ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ)ରୁ ଆସୁଥିବା କାର ଓ ଟ୍ରକ ଉପରେ ଟାରିଫ୍‌ ବଢାଇ ଦିଆଯିବ ।’

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଟାରିଫ 25 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।’ ତେବେ ଆମେରିକା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗାଡି ଉପରେ କୌଣସି ଟାରିଫ ବା ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଓ ଟ୍ରକ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ତିଆରି ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 100 ଆରବ ଡଲାର ନିବେଶ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଟେ ।


ଆମେରିକା-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବ କି ବିବାଦ ?

ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ଟାରିଫ ପ୍ରହାର ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାଜିଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଟିକସ କଷିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:

ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଦେଶୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍‌ ଲଗାଇଥିଲେ । ପରେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ।

ଇୟୁ ଷ୍ଟାଟିଟିକ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ୟୁରୋଷ୍ଟେଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ 2024ରେ ଇୟୁ ଆମେରିକା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 1.7 ଟ୍ରିଲ୍ୟନ ୟୁରୋ ଥିଲା । ଯାହାକି ଦୈନିକ ହାରାହାରି 4.6 ବିଲିୟନ ୟୁରୋ ।

