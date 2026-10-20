ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଲଟିବ ମୁସଲିମ୍ ସହର, ସୀମା ଅବରୋଧ ପାଇଁ ଇମାନୁଏଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ପରାମର୍ଶ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁରୋପୀୟ ସରକାର ନିଜ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ନୀତିର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।
Published : October 20, 2026 at 10:56 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ସାରା ଦେଶରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ୟାରିସ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ମୁସଲିମ୍ ସହର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଏପରି ଅସ୍ଥିରତା ପଛରେ ବାହାର ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ।" ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଶ ସୀମା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
'ପ୍ୟାରିସ୍ ଏକ ମୁସଲିମ୍ ସହର ପାଲଟିଯିବ'
ୱାଶିଂଟନରେ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଇମାନୁଏଲ୍ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲି ଯେ, ତୁମେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରୁଛ । ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉଛ । ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଲୋକେ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାରିସ୍ ଏକ ମୁସଲିମ୍ ସହର ପାଲଟିଯିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ନିଜ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ... ଆମେ ଆମ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ ।"
ସୋମବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଫ୍ୟାରିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଗୁଡିକରେ ଆଂଶିକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତି ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁରୋପୀୟ ସରକାର ନିଜର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ନୀତି ଗୁଡିକର ଫଳାଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିରୋଧ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା?
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦରବୃଦ୍ଧି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଲୁଟପାଟ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ସହିତ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ।
ଫ୍ରାନ୍ସରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା:
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏପରିକି ପରିସ୍ଥିତି ପୋଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ନେଇ ଅନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଲେକର୍ନୁ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇନାହାନ୍ତି ।
ସୋମବାର ଦିନ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଡିଜିଟାଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ ଲେ ହେନାନ୍ଫ ଶନିବାର ଲୁଟ୍ ପରେ "ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ" ଗୁଡିକର ତାଲିକା ହଟାଇବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୁନଃବିକ୍ରୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଭିଣ୍ଟେଡ୍ (Vinted) ଏବଂ ଇବେ (eBay) ସମେତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ ।
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେଣ୍ଟ ନୁନେଜ୍ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ । ଫ୍ରାନ୍ସ ସଡ଼କରେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ହାତ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରେନେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ।