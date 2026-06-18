ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ
ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 18, 2026 at 7:46 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଶେଷ ହେଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବିରାମ । ବୁଧବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେସ୍କିଆନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ବଦଳରେ ନିଜର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୟୁରାନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ରାଜି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଭର୍ସେଲେସ୍ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏନେଇ X ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026
ପ୍ୟାଲେସରୁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ଯମକୁ କହିଥିଲେ, "ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଦେଇଛି ।"
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ବକୈଇ ଏକ ଖବରଦାତା ସଂସ୍ଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି ।" ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୁଝାମଣା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ:
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବ । ଆମେରିକା ପ୍ରତନିଧିଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ଷ୍ଟକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ । ଜାତିସଂଘର ପରମାଣୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା IAEAର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଜରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely. pic.twitter.com/ratIJxoeLG— Iran in India (@Iran_in_India) June 18, 2026
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଇଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ:
ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଇଲ୍, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଇରାନ ବିଭିନ୍ନ ମିଶାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ଇରାନ । ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ବନ୍ଦରକୁ ଓ ଇରାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାହାଜର ଗତିବିଧି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।