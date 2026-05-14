Trump China Visit: ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଲେ ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ନୁହେଁ ସହଯୋଗୀ
9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଶେଷଥର ପାଇଁ 2017ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ବେଜିଂରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି ।
Published : May 14, 2026 at 9:48 AM IST
ବେଜିଂ: ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଉଭୟ ଦେଶର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୀନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ବେଜିଂରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଝେଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
#WATCH | Beijing | US President Donald Trump says, " ... the relationship between china and the usa is going to be better than ever before... we're going to have a fantastic future together. i have such respect for china, the job you've done. you're a great leader. i say it to… pic.twitter.com/878AyQYUH0— ANI (@ANI) May 14, 2026
ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ :
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ଜିନପିଙ୍ଗ ସହ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ । ପୂରା ଦୁନିଆ ଆମ ବୈଠକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବରେ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ରହିଛି । ଦୁନିଆ ଏକ ନୂଆ ମୋଡରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ।’
ସହଯୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ନୁହେଁ:
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ କଣ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଶ୍ବରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡିକର ସାମ୍ନା କରି ପାରିବା ? ଦୁଇ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଉଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିପାରିବା କି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଇତିହାସ ଓ ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ନୁହେଁ । ଦୁଇ ଦେଶକୁ ପରସ୍ପର ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
#WATCH | Beijing | US President Donald Trump holds a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping.— ANI (@ANI) May 14, 2026
US President Donald Trump says, " you and i have known each other now for a long time. in fact, the longest relationship of our two countries that any president and… pic.twitter.com/x1gR4XzPjy
ଏକାଠି ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥେ ଅଗ୍ରସର: ଟ୍ରମ୍ପ
ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଜାଣିଛୁ । ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିଛୁ । ଉଭୟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ।
ଜିନପିଙ୍ଗକୁ ମହାନ ନେତା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ । ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ବଳ ଅଟେ । ଚୀନ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ଆପଣ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି । ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ନେତା । ବେଳେ ବେଳେ ମୋ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କୁହେ । ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁନିଆର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ମୋତେ କମ୍ପାନୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମୋତେ କେବଳ ଶୀର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଜି ସେମାନେ ଚୀନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବ୍ୟାପାର ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ।