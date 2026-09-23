ETV Bharat / international

ଭାରତ-ମଧ୍ଯପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ

ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ (IMEC) ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।

Trump
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ) ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଜାତିସଂଘର ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ଇରାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡର ସମର୍ଥନରେ କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?

ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଓ ଆରବ ଦେଶର ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡର (IMEC) ଓ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତୈଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ । ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡିକର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଖୋଜିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି

ପୁଣି ଇରାନକୁ ଦେଲେ ଧମକ:

ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତାହାଲେ ଆମେରିକା ଏହି ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବ ।

IMEC କୋରିଡର କଣ ?

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ କୋରିଡରର ଆରମ୍ଭ 2023ରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହ ଯୋଡିବା ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ୟୁରୋପ ସହ ଯୋଡିବା । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରେଲୱେ, ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ରେଳ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍‌ ନେଟୱାର୍କ ଓ ସଡକ ପଥ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଜଳପଥ, ସଡକ ପଥ, ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡିବା । ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ହୋର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ପରେ ତୈଳ ପରିବହନ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍‌ ହୋଇପଡିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଋଷ-ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ୍‌ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

OPINION : ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍‌ ଜାଲରେ ଭାରତ: ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚାପ

TAGGED:

WEST ASIA WAR
ENERGY INFRASTRUCTURE
ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କରିଡର
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ECONOMIC CORRIDOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.