ଭାରତ-ମଧ୍ଯପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ (IMEC) ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 23, 2026 at 10:23 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ) ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଜାତିସଂଘର ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ଇରାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡର ସମର୍ଥନରେ କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଓ ଆରବ ଦେଶର ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କୋରିଡର (IMEC) ଓ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତୈଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ । ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡିକର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଖୋଜିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ।
#WATCH | US President Donald Trump says, "...Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle… pic.twitter.com/8unWVvueZP— ANI (@ANI) September 22, 2026
ପୁଣି ଇରାନକୁ ଦେଲେ ଧମକ:
ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତାହାଲେ ଆମେରିକା ଏହି ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବ ।
IMEC କୋରିଡର କଣ ?
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ କୋରିଡରର ଆରମ୍ଭ 2023ରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହ ଯୋଡିବା ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ୟୁରୋପ ସହ ଯୋଡିବା । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରେଲୱେ, ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ରେଳ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଓ ସଡକ ପଥ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଜଳପଥ, ସଡକ ପଥ, ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡିବା । ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ ।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ହୋର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ପରେ ତୈଳ ପରିବହନ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।