ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ; 2025 ମସିହାରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଡେରା
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଗଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଘଟିଥିବା ମାରାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।
Published : September 15, 2026 at 5:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ନିକଟରେ ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର 2025-26 ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । "ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ବିପରୀତ ଅଞ୍ଚଳରେ 2025 ମସିହା ପର ଠାରୁ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବେରେସନ୍ ଆର୍ମି (PLA) ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । 10ଟି ମିଳିତ ଆର୍ମସ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆକାରର ଦଳ ଉଭୟ LAC ଓ ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, " ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ସଂଘର୍ଷ:
ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁତୟନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, "LAC ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ରହିବା ସହ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।" 2020 ମସିହାରେ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ।
ସୁଧୁରୁଛି ସମ୍ପର୍କ:
ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ପରେ 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଋଷିଆର କାଜାନ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଲଦାଖର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତବର୍ଷ ଚୀନର ତିଆନ୍ଜିନ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଗତ ଶନିବାର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଏକ "ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ" ଆଧାର ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରମୂଖ୍ୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ । ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଆମର ଅତୁଳନୀୟ ବହୁକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷମତା, ରଣନୈତିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସଂଯମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା । ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବେ ଅପରେସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଅପରେସନ୍ ପରେ, ଭାରତ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ, ମିଳିତ ଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ।"