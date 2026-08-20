ETV Bharat / international

ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରିପବ୍ଲିକରେ ଧସିଲା ସୁନା ଖଣି, 100ରୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା

କାମେରୁନ୍ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାନା-ମାମ୍ବେରେ ପ୍ରଦେଶର ଜାମ୍ବୋଏ ଗାଁରେ ଏହି ସୁନା ଖଣିଟି ଧସିଯାଇଥିଲା।

Representational image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ((IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଙ୍ଗୁଇ: ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରିପବ୍ଲିକରେ ଏକ ସୁନା ଖଣି ଧସିଯିବା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ରେଡକ୍ରସ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କାମେରୁନ୍ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାନା-ମାମ୍ବେରେ ପ୍ରଦେଶର ଜାମ୍ବୋଏ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏହି ସୁନା ଖଣିଟି ଧସିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଖଣି ଧସିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା 100

ଖଣି ଭିତରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅଧିକାଂଶ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଠୁ କମ ନୁହେଁ । ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଯେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଖଣିକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଖଣି ଧସିବାର କାରଣ, ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ସାଇଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏକ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କାଦୁଅରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଖଣି ଗାତରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଶତାଧିକ ଖଣି ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଦବି ଯାଇଥିବା ଖଣି ଚାରିପାଖରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି।

ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରିପବ୍ଲିକରେ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଖଣି ଧସିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ମାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଅନେକ କୋଠା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ମା’-ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାବାଳକ, ChatGPTଠୁ ଶିଖୁଥିଲା ଉପାୟ

TAGGED:

MINES COLLAPSE AFRICAN REPUBLIC
GOLD MINES ACCIDENT AFRICA
AFRICAN MINES COLLAPSE
ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରିପବ୍ଲିକ ଖଣି ଧସିଲା
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC MINES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.