ଇରାନରେ ବଢୁଛି ହିଂସା; ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏକାଧିକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନବାହକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ  ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାଦଠାରୁ ଅଧିକ ।

woman walking past a government building that was burnt during recent public protests
ଜଣେ ମହିଳା ଜାନୁଆରୀ 21, 2026 ରେ ତେହେରାନରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଜନ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କୋଠା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି (AFP)
ଦୁବାଇ: ଇରାନରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ନିଆ ଯାଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

26 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଟକ

ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏକାଧିକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ବାହକ ପୋତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆମେରିକାସ୍ଥିତ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ଜ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4,716 ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ, 203 ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ 203 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, 43 ଶିଶୁ, 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ 26, 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାଦଠାରୁ ଅଧିକ । ଏହି ଘଟଣା 1979 ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ।

ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ 3, 117 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି । ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 2, 427 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ଅନ୍ୟମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ତଥ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେବା ପରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲ ଅବରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରିପାରି ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନିଯାୟୀ, ଇରାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ସୀମିତ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

