ହଂକଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯୪କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ; କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ୧୨୮ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ଏବଂ ୫୭ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସହାୟତାରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ।
ହଂକଂ: ବୁଧବାର ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ହଂକଂର ତାଇ ପେଇର ଏକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 94କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 94 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯଦିଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 32 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠାଟି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି।
ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ହଂକଂ ପୋଲିସ "ଘୋର ଅବହେଳା" ସନ୍ଦେହରେ ନବୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସିଏନଏନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପଲିଷ୍ଟାଇନିନ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେପରିକି ଜାଲି ଏବଂ କାନଭାସ୍, ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଣ୍ଡି ୟେଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ, ଯାହା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ, କୋଠାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟାୱାରରୁ ଅନ୍ୟ ଟାୱାରକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ କୋଠା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହା ଆଠଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ସାତଟି ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 128 ଅଗ୍ନିଶମ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ 57 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ 800ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇ 37 ବର୍ଷୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ହୋ ୱାଇ-ହୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହଂକଂର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜନ୍ ଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନିଆଁ "ପ୍ରଧାନତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ" ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ମାତ୍ରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଖାଲି କରାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଘରର ଘୋର ଅଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସହରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ "ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ" ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
