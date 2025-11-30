ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରଳୟ; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୩ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହାଇ କମିଶନ। ବିପନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ।
Published : November 30, 2025 at 2:48 PM IST
କଲମ୍ବୋ(ଶ୍ରୀଲଙ୍କା): ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶନିବାର ସାରା ଦ୍ୱୀପ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି। କାରଣ ଏହାଦ୍ବାରା ଦେଶର ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ବଂସ ପାଇଛି।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ବି ଅନ୍ୟ ୧୯୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଲମ୍ବୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (ଡିଏମସି) କହିଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୭୮ ହଜାର ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିଥିବା, ଡିଏମସି କହିଛି। ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବିମାନ ବାତିଲ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ସେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି।
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ଖବର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।
ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରଳୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର, କ୍ଷେତ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାହାଡିଆ ଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ନଦୀଗୁଡିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି। ପଥର, କାଦୁଅ ଏବଂ ଗଛ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ପଡ଼ିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ପାଣି ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିରଖିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିକଶିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା', ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଛି ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ 80 ଜଣିଆ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପଠାଇଛି। ଏହାବାଦ୍ ଚାଲୁଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଛି ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ, ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କଲମ୍ବୋ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସ୍ବଦେଶ ଫେରାଇନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
Acting High Commissioner @DrSatyanjal met stranded Indian passengers at Bandaranaike International Airport, Colombo. Acting HC assured them of all possible assistance. He conveyed that Govt of India will facilitate their swift travel back to India .— India in Sri Lanka (@IndiainSL) November 29, 2025
In wake of #CycloneDitwah,… pic.twitter.com/v23qmdNkW0
"କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହାଇ କମିଶନର @DrSatyanjal କଲମ୍ବୋର ବନ୍ଦରାନାଏକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କାମଚଳା ହାଇ କମିଶନର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରିବା ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବେ," ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
X-ରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାମଚଳା ହାଇ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଞ୍ଜଲ ପାଣ୍ଡେ ବିଚଳିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
🚨 All Indian passengers stranded in Sri Lanka are requested to register their details, with the High Commission of India, Colombo in the link below.— India in Sri Lanka (@IndiainSL) November 29, 2025
🔗Link: https://t.co/yJoWQwPQLo
Indian passengers can also register themselves at the Emergency Help Desk at Bandaranaike…
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ କମିଶନ ଏକ ପୃଥକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। "ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ କଲମ୍ବୋର ବନ୍ଦରାନାଏକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଡେସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଚଳିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର +94 773727832 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ (ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ) ବୋଲି ହାଇ କମିଶନ କହିଛି।
ଆଜି ସକାଳେ, ହାଇ କମିଶନ କହିଥିଲେ: "ବିମାନ ଯାତାୟାତ ଗଭୀର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି"। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉନାହିଁ ବରଂ ବିପନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଅପରେସନ୍ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ, ଛଅ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଭାରତ ଶନିବାର ଦୁଇଟି ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନରେ ପ୍ରାୟ 21 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ 80 ଜଣ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପଠାଇଛି, ଏପରିକି ବିମାନ ବାହକ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚେତକ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 27 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ବାଟରେ ଅଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁରେ ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା'ର ପ୍ରକୋପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି