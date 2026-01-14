ଥାଇଲାଣ୍ତରେ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଖସି ପଡିଲା କ୍ରେନ;22 ମୃତ
Published : January 14, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 1:19 PM IST
ବ୍ୟାଙ୍କକ: ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ କ୍ରେନ ଖସି ପଡିବାରୁ ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ନାଖୋନ ରତ୍ୱାସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ଘଟିଥିଲା । ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ନାଖୋନ ରତ୍ଚାସୀମାରେ ଏକ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେଲୱେ ନେଟୱର୍କ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏକ କ୍ରେନ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଖସି ପଡିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପିଆରଓ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ରେନ ଖସି ପଡିବା କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପ଼ଡିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରେନଟି ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଉବନ ରତ୍ଚଥାନୀ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିଲା ।
ଲୋକାଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିବା ଲାଇଭ ଫୁଟେଜରେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାଁ-ଧଉଡ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରେନ ଧାରଣା ତଳକୁ ଖସି ପଡୁ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି । ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଫାଟ ରଚକିଟପ୍ରକର୍ଣ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, 195 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେଲୱେ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ 5.4 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି । ଏହି କାମ ବେଜିଂର ସମର୍ଥନରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚୀନର ବୃହତ ବେଲ୍ଟ ଆଣ଼୍ଡ ରୋଡ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କଂକୁ ଲାଓସ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚୀନର କୁନମିଙ୍ଗ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ।
ଥାଇଲାଣ୍ତରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଘଚିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଚାଲୁଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ କେହି ଗୁରୁତର ସହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ ।
