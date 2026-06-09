କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟାବହ ! ୫୫୦ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟାସ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଇବୋଲା ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Published : June 9, 2026 at 4:28 PM IST
ବୁନିଆ: ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲା ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ଘୋଷଣା ହେବାର ଏକ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରକୋପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଇବୋଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟାସରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି।
ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୫୫୦ଟି ଇବୋଲା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୧୯ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକୋପ ପ୍ରଧାନତଃ କଙ୍ଗୋର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଇତୁରି (Ituri) ପ୍ରଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଟ ମାମଲାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର କିଭୁ (North Kivu) ଓ ଦକ୍ଷିଣ କିଭୁ (South Kivu) ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି।
ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରକୋପ ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଭାଇରସ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥରର ଇବୋଲା ପ୍ରକୋପ ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ଭାଇରସ’ (Bundibugyo virus) ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଙ୍ଗୋର ଅଧିକାଂଶ ୧୬ଟି ଇବୋଲା ପ୍ରକୋପ ପାଇଁ ଦାୟୀ ‘ଜାଇର ଭାଇରସ’ (Zaire virus) ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ।
ତେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସାମ୍ନାଧାରରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କମ୍ ଦରମା ଓ ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନେକଥର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କିଛି ସମୁଦାୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହିଂସାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ବିଦେଶୀ ଦେଶ ଓ ଚରମପନ୍ଥୀ ‘ଇସ୍ଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍’ (Islamic State) ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ସୋମବାର କହିଛି ଯେ, “ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚ ସୀମିତ ହେଉଛି, ନଜରଦାରି ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଜଣା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି।”
WHO ଆହୁରି ବି କହିଛି, “ଏପରି ଘଟଣା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଜଟିଳତାକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ସମୁଦାୟ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।”