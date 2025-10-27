ETV Bharat / international

ଚୀନ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଗବତ ଗୀତା; କହିଲେ, 'ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ'

ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ବୈରାଗ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ।

Representational Image
Representational Image (IANS)
Published : October 27, 2025 at 1:43 PM IST

ବେଜିଂ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି 'ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ' । ଏହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ । ଭଗବଦଗୀତା ଖାଲି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଉତ୍ତର । ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱାନ କହି ନାହାନ୍ତି । ଗୀତାକୁ ପଢି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବା ଚୀନ ବିଦ୍ୱାନ ଏକଥା ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ‘ସଙ୍ଗମମ-ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗମ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚାଇନାର ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ଗବେଷକମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତଗୀତାକୁ ଭାରତର ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ୱକୋଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମହାନ ପୁସ୍ତକର କାଳଜୟୀ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଏହା ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପାରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜୀବନଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା

ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 88 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଫେସର ଝାଙ୍ଗ ବାଓସେଙ୍ଗ । ପ୍ରଫେସର ଝାଙ୍ଗ ବାଓସେଙ୍ଗ ଗୀତାକୁ ଚାଇନିଜ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାକାବ୍ୟ ତଥା ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ୱକୋଷ ବୋଲି କହିବା ସହ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଝାଙ୍ଗ ବାଓସେଙ୍ଗ । ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ବୈରାଗ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଦର୍ଶନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ।

ପ୍ରଫେସର ଝାଙ୍ଗ ବାଓସେଙ୍ଗ 1984ରୁ 86 ଯାଏ ଭାରତରେ କଟାଇଥିଲେ । ସେ ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣର କନ୍ୟାକୁମାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରରେ ଗୋରଖପୁର ଯାଏ ବୁଲିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ସତେ ଯେମିତି ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁନ୍ତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବତାର।

ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନ

ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ପାଠ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭାବ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ । ଏହା ଏମିତି ଏକ ସଂଳାପ ଯେଉଁଥିରେ ନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ । ଭଗବତ ଗୀତା ଖାଲି ଚୀନ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ।

ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଳାପ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ମଣିିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ

ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଝେଜାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଫିଲସଫି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ୱୀଙ୍ଗ ଝି-ଚେଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 5 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଳାପ । ହେଲେ ସମୟର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଏହି ସଂଳାପରେ ସେ ଆଧୁନିକ ମଣିିଷର ଚିନ୍ତା ତଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ।

ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାକୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 700 ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା । ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନି । ବରଂ ଏହା ସହସ୍ରାବ୍ଦ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଣିଷକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଚାବିକାଠି ଦେଇ ପାରିଛି ।

