ETV Bharat / international

ଚୀନର ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୨୮ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଖାନା ମାଲିକ ଓ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ

ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଜିନଜିଆଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ;ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

China shoe factory fire
ଜିନହୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଫଟୋରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଚୀନ୍‌ର ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ସହରର ଚେଣ୍ଡାଇ ଟାଉନସିପ୍‌ର ଜିଆଙ୍ଗଟୌ ଗାଁରେ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବେଜିଂ: ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ସିନହୁଆ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ଖୋଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ସହରର ଫୁଜିଆନ୍ ହୁଇଟେଙ୍ଗ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ଓ ଆମଦାନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁଜିଆନ୍ ହୁଇଟେଙ୍ଗ ଚୀନର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜୋତା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କାରଖାନା ଭବନର ଛାତ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଘନ କଳା ଧୂଆଁରେ ସମଗ୍ର ଭବନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପାଣିର ଫୁଆରା ଉପର ମହଲାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲା।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କାରଖାନା ଭିତରେ ୨୩୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ୨ ଜଣ ପରିଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ୨୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଆଉ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଚୀନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ CCTV ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ସିନହୁଆ ଜଣାଇଛି ଯେ, କାରଖାନାର ମାଲିକ ଓ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହି ଘଟଣାର ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଜିନଜିଆଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଜୋତା କାରଖାନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୀନର "ଜୋତାର ରାଜଧାନୀ" ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଆଥଲେଟିକ୍ ଜୋତା ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ।

ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଖାନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଆଜି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚୀନକୁ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଏହି "ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଅନୁଭବ"କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବହୁବାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା CCTVର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବନର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଓ ଗୋଦାମରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ CCTVକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଢ଼ିଘରରେ ଜୋତାର ସୋଲ୍ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଗଦା କରି ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମୀମାନେ ନିଆଁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାହ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା CCTV ଜଣାଇଛି।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ୧୮୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୩୫ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସିନହୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଚୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ଗତ ମେ ମାସରେ ହୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଚାଙ୍ଗଶା ସହରର ଏକ ଆତସବାଜି କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅତି କମରେ ୩୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜିଆଙ୍ଗସି ପ୍ରଦେଶର ସିନ୍ୟୁ ସହରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ କାରଖାନାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ୩୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା।

କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮ ହଜାର ୨୬୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

TAGGED:

FACTORY FIRE CHINA
INDUSTRIAL SAFETY
CHINA WORKER SAFETY
CHINA SHOE FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.