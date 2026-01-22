ଡାଭୋସର ଇକୋନମି ଫୋରମରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କାର୍ନି; ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ 'କାନାଡା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଜିତିଛି'
ଡାଭୋସରେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଡେନମାର୍କକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ନାଟୋର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ଭାରତ-ଆମେରିକା ଚ୍ରେଡକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ।
Published : January 22, 2026 at 1:41 PM IST
ଡାଭୋସ: ସୁଇଜରଲାଣ଼୍ଡ ଡାଭୋସରେ ଗର୍ଜିଲେ କାନଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି । ଇକୋନମି ଫୋରମରେ ରାଜନେତା ଏବଂ ଅର୍ଥନିତୀଜ୍ଞଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନିଜର ଦମଦାର ଭାଷଣରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ, 'ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗୁଛି । ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ କାନାଡା ପରି ଦେଶମାନେ ଏପରି ଆଶା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।'
ନାଁ ନ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମାର୍କ କାର୍ନି
ଗତ ବର୍ଷ କାନାଡା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ନି ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସେପରି ସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜ ଭାଷଣରେ କାର୍ନି ପୁଣି ଏହି କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ବିଶ୍ଳଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏଠି ମନେପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ ସୋସାଲ ମି଼ଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୟୁରେପୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ ମ୍ୟାପ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କାନାଡା, ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭେନଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକା ପତାକା ଲାଗିଥିଲା । ଏହାର ଦିନକ ପରେ ମାର୍କ କାର୍ନି ଡୋଭୋସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ।
ମାର୍କ କାର୍ନି ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଲିନି-ଟ୍ରମ୍ପ
ଏପଟେ ଡଭୋସର ଇକୋନମି ଫୋରମରେ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । କାର୍ନିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଦିନକ ପରେ କାନାଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'କାନାଡା ୱାଶିଂଟନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ ।' ସେ କହିଲେ, 'ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଲିନି । ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଦର୍ଶକ ଛିଡା ହୋଇ ତାଳି ମାରିଲେ ।' ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'କାନାଡା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଜିତିଛି । ମାର୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବୟାନ ଦେବାବେଳେ ସେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବେ।'
ଏ ବିରାଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଆମେରିକା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ
ଏପଟେ ଡାଭୋସରେ ଇକୋନମିଗ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗ୍ରୀନାଲାଣ୍ଡ କବ୍ଜାକୁ ନେବା କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଆମେରିରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲିସି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ୱାଶିଂଟନର ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଡେନମାର୍କ ଏହି ଅଟୋମସନ ଇଲାକାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଡାଭୋସରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, 'ଏହି ବ଼଼ଡ ଇଲାକା, ଏହି ବିରାଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡକୁ କେବଳ ଆମେରିକା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏହାର ବିକାଶ କରି ପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ କରିପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁରନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।'
ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ କବ୍ଜା କରିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,'ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ୱାଶିଂଟନର ସାଥୀ ଡେନମାର୍କର ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ । ତେଣୁ ଏହାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ । ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଜେୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଡେନମାର୍କରୁ ଆର୍କଟିକ ଦ୍ୱୀପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ।'
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଦ୍ୱୀତିୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବଂ ଡେନମାର୍କକୁ ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲୁ । ଏବେ ଆମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।' ସେ ଡେନମାର୍କକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଡେନମାର୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି । ଯଦି ଡେନମାର୍କ ହଁ କୁହେ ତେବେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ । ଯଦି ନା କୁହେ ତେବେ ସେ ମନେ ରଖିବେ ।'
ନାଟୋର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ
ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, 'ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାଟୋ। ହେଲେ ଏହା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରୁନାହିଁ।' ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ସେମାନେ ନାଟୋରୁ କିଛି ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଲିକାନା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।'
ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ବୟାନବାଜିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରି ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନାଟୋ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇ ମେଣ଼୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା 2 ପ୍ରତିଶତ ଟାର୍ଗେଟରୁ 5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହମତ କରାଇଛନ୍ତି ।' ଏଥିସହିତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି 'କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଟୋ ମେଣ୍ଟ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଛିଡା ହେବ କି ?'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେରିକା ଯେତିକି ଭଲ, ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ । ହେଲେ ଆମେରିକା ବିନା ଏହି ମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶି ମଜବୁତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ । ସେ ନାଟୋର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଠନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ ।'
ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଜନେତା ବୋଲି କହିଲେ-ଟ୍ରମ୍ପ
ଡାଭୋସ ଇକୋନମି ଫୋରମରେ ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଦ୍ୱୀପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ଏହି ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଭରସା ଦର୍ଶାଇବା ସବ କହିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହିତ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଜନେତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
