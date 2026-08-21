ସୋମାଲିଆରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କ: ଅପହରଣ କଲେ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ, 6 ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ
ଏହି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଣାଯାଉଥିଲା । 10 ଜଣ ନିିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 6 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ସୋମବାରର ଘଟଣା ।
Published : August 21, 2026 at 11:10 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମାଲିଆରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲେ ଜଳଦସ୍ୟୁ । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜକୁ ସୋସାଲିଆ କୂଳ ନିକଟରୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଳଦସ୍ୟୁ । ଏହି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜରେ 10 ଜଣ ଥିଲେ । ସେଥିରୁ 6 ଜଣ ଭାରତୀୟ । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସୋମାଲିଆ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଅପହରଣ ଘଟିଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସୁଥିଲା, ହାଇଜାକ କଲେ ଜଳଦସ୍ୟୁ:
ସୋମାଲିଆ ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି APକୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସୋମବାର କ୍ୟାମେରୁନ୍ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା M/V LUTUF ନାମକ ଏକ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ପୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଇଲ ଜିଲ୍ଲାର ମରୋୟା ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3.5 ନଟିମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାହାଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତୁର୍କୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର:
ପୋଲାର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ୍ ସିପିଂ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସାଲେଲାଇଟ ଉପକରଣ ପରିବହନ କରୁଥିଲା । ଏସବୁ ତୁର୍କୀ ସେନା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା । ଜାହାଜରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ । 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଜଣେ ତୁର୍କୀ, ଜଣେ ଜର୍ଜିଆ, 2 ଜଣ ସର୍ବିୟା ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ତେବେ ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁର୍କୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଜଳଦସ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଜାହାଜ ଉପରେ କବଜା କରିବା ପରେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 26ରେ M/V Sword ଜାହାଜକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । କେତେ ଜଣ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଥିଲେ ? କିପରି ଏହି ଅପହରଣ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।