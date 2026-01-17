ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ହିଂସା; ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢାଇଦେଲେ ଗାଡି
Published : January 17, 2026 at 5:07 PM IST
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଡି ଚଢେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନାୟ ମି଼ଡିଆରେ ଶନିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଭୟର ବାତାବରଣ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି ।
ତେଲ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ଜୀବନ ଗଲା
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରିପନ ସାହା ଓ ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷ । ରିପନ ରାଜବାଡିର ଗୋଲନ୍ଦା ମୋଡ ନିକଟ କରିମ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରନ୍ତି । ପୋଲିସ ତଥା ବାଂଲାଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଖବରକାଗଜ ଦ ଡେଲି ଷ୍ଟାରର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଘଟିଥିଲା । ସାହା ତେଲ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢାଇ ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜବା଼ଡି ସଦର ପେଲିସ ଥାନାର ଭାରପ୍ରପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜିଆଉର ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିଛି । ଗାଡି ମାଲିକ, ବାଂଲାଦେଶ ନାଶନାଲ ପାର୍ଟି(ବିଏନପି)ର ରାଜବାଡି ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟର ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରେଜରର ଅବୁଲ ହସମକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଚଢାଇଦେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରୁଜର
ପେଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭିିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର କମଲ ହୁସୈନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜପାରା ଗାଁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବୁ ।’ ବାଂଲାଦେଶୀ ମିଡିଆ ବିଡିନ୍ୟୁଜର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତେଲ ପକାଇବା ପରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସେ ଗା଼ଡି ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ । ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢାଇ ଦେଇଥିଲେ । କରିମ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରୁଜର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ 5 ହଜାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇଥିଲା । ତେଲ ପକାଇ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଗାଡିକୁ ଯେତେବେଳ ସାହା ରୋକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦଶ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି । ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଫେନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୀର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁଶି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ସମୀର ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରଇଭର ଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି । ଭାରତ କହିଛି, ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ।
