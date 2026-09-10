ନେପାଳ ବନ୍ୟାର ଭାଇରାଲ 'ଗ୍ରୀନ ହାଉସ', ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଜିଲା ଦେବଦୂତ
ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦେଖିଲା ନେପାଳ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଚାରି ମହଲା କୋଠା 'ଗ୍ରୀନ ହାଉସ' ।
By Dev Raj
Published : September 10, 2026 at 10:00 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ(ନେପାଳ): ନେପାଳ ବନ୍ୟାର ଭାଇରାଲ ଘର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ବନ୍ୟା ମାଡରେ ବଡ ବଡ ନିର୍ମାଣ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଘର ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 6 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ । ଘରର ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ଓ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ କେହିକେହି ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର କହୁଛନ୍ତି ।
ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନିର୍ମାତା ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମୋଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ୧୬ ମିଲିମିଟରର ଷ୍ଟିଲ ରଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘର ଯେପରି ମଜଭୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଘରର ବିଶ୍ବକର୍ମା ତେଜ ବାହାଦୁର ପ୍ୟାକୁରେଲ। ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆଖପାଖର ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ (ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘର) ।
ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀକ୍ଷା ପ୍ୟାକୁରେଲ । ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ପରି କାଦୁଅ ପାଣି ସେହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୋଠାକୁ ମାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା' ବାଲକୋନିରେ ରହି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରୁଥିଲେ। ପାଣି କମିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ନିର୍ମାଣକୁ ନେପାଳର ଭାଇରାଲ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା।
ଗ୍ରୀନ ହାଉସ:
ଏହି ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରଟି ନେପାଳର ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ଢୁଙ୍ଗେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କାଦୁଅ ପାଣିର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଏହା ସାମ୍ନା କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ତାସ ଘର ଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁଜ ଘରଟି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ହଲି ନଥିଲା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଏହାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ପଛର କାରଣ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ଠିକାଦାର ନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସହ ଏହି ଘରର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମଣିଷ ଏହି ଘରକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜ ବାହାଦୁର ପ୍ୟାକୁରେଲ । ସେ ହିଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୂରରୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତଥା ଘରର ମାଲିକ ଛତ୍ର ବାହାଦୁର ପ୍ୟାକୁରେଲ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ । ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ।
ତେଜ ବାହାଦୁର କୁହନ୍ତି “ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁ ନଥିଲି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି” ।
ତେଜ ବାହାଦୂରଙ୍କ ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ ଟା ୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଛତ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରକାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅଚାନକ ବାହାରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ି ପାଖ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ପାଣି ସିଡ଼ି ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଆସି ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଛଅ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଦୀର ରୂପ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମହଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏକ ବାଲକୋନିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।
ଛତ୍ର ବାହାଦୁର କୁହନ୍ତି “ଆମେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିଲୁ । ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ।”
କୁନି ଝିଅ ତଥା ନାତୁଣୀ ପ୍ରଦୀକ୍ଷା ସେଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତା ପରିବାର ଏକ ବଡ ବିପଦର ସାମନା କରିବା ନେଇ ତାକୁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଘାରିଥିଲା । ଛୋଟ ଝିଅର କହିବା କଥା, “ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ମରିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା । ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନଦୀର ପାଣି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି । ମୋ ମାମା ଏବଂ ମୁଁ ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରୁଥିଲୁ । ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଏବଂ ଜେଜେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ । ହେଲେ ଆମେ କେହି ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲୁ।”
ଛତ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କ ଘରର ତଳ ମହଲା ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ମହଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ତେଜ ବାହାଦୂର କୁହନ୍ତି “ଏହା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଥିଲା ଓ ମୁଁ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ଠିକାଦାର ଥିଲି । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି ।
ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣରେ 16 ଏମଏମ ମିଲିମିଟରର ଷ୍ଟିଲ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଟିଏମଟି ବାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହାର କଂକ୍ରିଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ୯ ଇଞ୍ଚ ବାଇ ୧୨ ଇଞ୍ଚ ଥିଲା । ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ନେପାଳୀ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମଜଭୁତ ନିର୍ମାଣଶାଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଘର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା । ”
ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜ ବାହାଦୁର ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ସବୁଜ ଘରଟିକୁ କୌଣସି ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ସଂରଚନା ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତଥାପି ତେଜ୍ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର ବିବରଣୀ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ।
ନିର୍ମାତା ସାଜିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ
କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ ଫସି ରହିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତେଜ ବାହାଦୂର । ପାଣି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୋଠା ଚାରିପାଖରେ କେଇ ମିଟର ଗଭୀରର କାଦୁଅ ଜମି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ କାଦୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାର ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ।
ତେଜ ବାହାଦୁର ପାଖ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ଦଉଡ଼ି ଆଣି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ପାଇପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଫସି ରହିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ଛତ୍ର ବାହାଦୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଘରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ।
ତେଜ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାୟା ପ୍ୟାକୁରେଲ କହନ୍ତି ‘‘ଘରଟି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ନେପାଳ, ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ’’
ଆମ ଘର ଏବେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଘରର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲିବା ପରେ ଏହା ବନ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିତ୍ର ପାଲଟିଗଲା । ଛତ୍ର ବାହାଦୂର କୁହନ୍ତି “ଆମ ଘର ଏବେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ” । ସେ ଢୁଙ୍ଗେଠାରେ ଏକ ଦଉଡି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି । ଚାରି ମହଲା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ମହଲା କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ମହଲା ସହିତ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଛତ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କ ପରିବାର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ନୁୱାକୋଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଲିମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସିଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତ ନେପାଳର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ପଡିଛି ତ୍ରିଶୁଳୀର ସ୍ରୋତ, ଦେଇ ଯାଇଛି ଲୁହର ବନ୍ୟା; ବାପାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନେଲା.. ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ଗଛର ଗଣ୍ଡି