ETV Bharat / international

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଚମକୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ମେନ୍ୟୁ

ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଥିମ ଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

brics summit 2026 in new delhi
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଚମକୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BRICS 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:18ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଓ 13 ତାରିଖ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ଲାଦିମାର ପୁଟିନ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ ରାମଫୋସା ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେସିକା ଅଲୁପୋ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ।

ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମିଶର, ଇଥିଓପିଆ, ଇରାନ, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଚିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ 15 ହଜାର ଯବାନ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧ ସୈନିକ ବଳଙ୍କର 200 କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଥିମ ଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପଟେଲ ଚୌକ, ୱିଣ୍ଡସର ପ୍ଲେସ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଚେସନ ପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ପାଳିକା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଲୋଗୋକୁ ଏଲଇଡି ଲାଇଟରେ ସଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡିକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଥିବା ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମେଳନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିବେଶରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଗ୍ରୁପ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିଜିପିର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଲ କରେ । ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଭାଗରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ସମ୍ମେଳନ ବେଶ ମହତ୍ୱ ରଖେ । ଭାରତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆହୁରି ଗର୍ବର ବିଷୟ । ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିକ୍ସରେ ଭାରତରେ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । 2014 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବ୍ରିକ୍ସର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ତଥା କମ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଦେଶଭାବେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ଆଜି ବ୍ରିକ୍ସର ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।"

ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇ କ'ଣ ରହିଛି ମେନ୍ୟୁ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର 'ଦ ଲଲିତ' ହୋଟେଲର ଏକଜ୍ୟୁକିଟିଙ ଶେଫ ଅମିତ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବ୍ରିକ୍ସରେ ମିଲେଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ । ଯେହେତୁ ପ୍ରଧନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଲେଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମିଲେଟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ ।”

ଅମିତ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆମର ଏଠାରେ ଅନେକ ଅତିଥି ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ମେନ୍ୟୁରେ ମସଲାର ମାତ୍ରା ଏମିତି ରଖିଛୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ପାରିବେ । ଆମେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ବି ରଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ମସଲା, ପାରମ୍ପରିକ ଜୈବିକ ପରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ଜାଣିପାରିବେ ଭାରତରେ କଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BRICS 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ହେବ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

TAGGED:

PUTIN IN INDIA
BRICS
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ 2026
BRICS NEW DELHI
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.