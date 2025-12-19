ETV Bharat / international

ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଗିଡିଲା ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତି; ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, ଭାରତ ଦେଲା କଡା ଜବାବ

ହାଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୋଇଛି । 6 ଦିନ ତଳେ କେହି ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ହାଦୀ ଇନକ୍ଲାବ ମଞ୍ଚର ନେତା ଥିଲେ ।

Hadi's supporters created a disturbance.
ରାସ୍ତା ଉପରେ ହାଦି ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ (Etv Bharat)
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ବେଳକୁ ବେଳ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତବର୍ଷ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଶରିଫ ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଛି । ତେବେ ଏହି ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ । ନିର୍ବାଚନରେ ହାଦି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ହାଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୋଇଛି । 6 ଦିନ ତଳେ କେହି ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ହାଦୀ ଇନକ୍ଲାବ ମଞ୍ଚର ନେତା ଥିଲେ ।

ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ୟୁନୁସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ

ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳିନ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଆନ଼୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚଟଗାଓଁସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସହାୟକ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ହାଦିଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବାଂଲା ସମାଚାରପତ୍ର ପ୍ରଥମ ଆଲୋ ଏବଂ ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଡେଲି ଷ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକଚମକ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କାହିଁକି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କାରଣ, ଏହି ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନେତା ତଥା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।

ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶ

ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସରଜିସ୍ ଆଲାମ୍ କହନ୍ତି, ହାଦିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧରା ନ ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ପରେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ନୂତନ କୂଟନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବାଂଲାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲା।

ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ୟୁନୁସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସେପଟେ ଶେଖ ହାସିନା କ୍ୟାବିନେଟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହବୁଲ ହାସନ ଚୌଧୁରୀ, ହାଦି ଜଣେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ନେତ ଥିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ଅନ୍ୟ ମୌଳବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜର ଉଗ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଉସକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା । ସେମାନେ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସହାୟକ ହାଇକମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ମିଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାରତଠାରୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜିହାଦୀ ମାନସିକତା ଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀ।"

ସାରା ଦେଶରେ ହିଂସା, ଚାର୍ଗେଟରେ ହିନ୍ଦୁ

ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟସ୍ଥ ଶାହବାଗ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଲ୍ଲା ହୋ ଆକବର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଶେଖ ମୁଜିବୁରଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢଉ

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ, ହିଂସା ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ଢାକାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଧାନମଣ୍ଡି-32 ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ ଏବଂ ଏମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଂଲାଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ହାସିନାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏପରି ହିଂସା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯକଳାପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି । ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ହସିନାଙ୍କ ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟିର ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି । ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରର ଗାଦିଚ୍ୟୁତି ପରଠାରୁ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଲୁଟପାଟ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରୁ ଜୁନ 2025 ମଧ୍ୟରେ 2,442ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ।

ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଶରିଫ ଉସମାନ ହାଦି ଏକ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ହାଦିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଢାକାରେ ଚାଲିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠାଯାଇଥିଲା।


