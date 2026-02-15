ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିବ ରହମାନ ରାଜ; ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନାଶନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) 300 ଆସନରୁ 209 ଆସନରେ ଜିତି ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି । ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବାଂଲାଦେଶର ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ 'ପ୍ରଥମ ଆଲୋ' ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ 13 ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ।
କୂଟନୀତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଦେଶର ସୂଚୀରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦିଆରବ, ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ମାଲେଶିଆ, ବ୍ରୁନେଇ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ମାଲଦୀପ ଏବଂ ଭୁଟାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ଼୍ଡଳର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ସଂସଦର ସାଉଥ ପ୍ଲାଜାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ ।
Thank you very much, Honourable @narendramodi. We greatly appreciate your kind acknowledgment of Mr. Tarique Rahman’s leadership in securing the BNP’s decisive win in the national elections. This outcome reflects the trust and confidence the people of Bangladesh have placed in… https://t.co/hJAOguIvKZ— Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) February 14, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ବିଏନପି ନେତା ଏଏନଏମ ଏହସାନୁଲ ହକ ମିଲନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆମାମୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ । ସେ ଦଳର ସମାବେଶୀ ବିଦେଶ ନୀତି 'ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା..କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ' ନୀତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ।
ଢାକାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମିଲନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଜାଣେନି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବା କଥା, କାରଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟ । ଆୟୋଜକ ନିଶ୍ଟୟ ଏହା କରିବେ । ମୋର ଆଶା, ପୁରା ଦୁନିଆ ଆମ ସହ ରହିବ ।’
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ବିଏନପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମିଳିଥିବା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଦେଶର ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ଦେବାରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ । ଏହି ପରିଣାମ ବାଂଲାଦେଶର ଜନତା ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
