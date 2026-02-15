ETV Bharat / international

ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିବ ରହମାନ ରାଜ; ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

Bangladesh Nationalist Party (BNP) chairman Tarique Rahman
ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନ (Etv Bharat)
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନାଶନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) 300 ଆସନରୁ 209 ଆସନରେ ଜିତି ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି । ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବାଂଲାଦେଶର ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ 'ପ୍ରଥମ ଆଲୋ' ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ 13 ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ।

କୂଟନୀତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଦେଶର ସୂଚୀରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦିଆରବ, ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ମାଲେଶିଆ, ବ୍ରୁନେଇ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ମାଲଦୀପ ଏବଂ ଭୁଟାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ଼୍ଡଳର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ସଂସଦର ସାଉଥ ପ୍ଲାଜାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ବିଏନପି ନେତା ଏଏନଏମ ଏହସାନୁଲ ହକ ମିଲନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆମାମୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ । ସେ ଦଳର ସମାବେଶୀ ବିଦେଶ ନୀତି 'ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା..କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ' ନୀତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ।

ଢାକାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମିଲନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଜାଣେନି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବା କଥା, କାରଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟ । ଆୟୋଜକ ନିଶ୍ଟୟ ଏହା କରିବେ । ମୋର ଆଶା, ପୁରା ଦୁନିଆ ଆମ ସହ ରହିବ ।’

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ବିଏନପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମିଳିଥିବା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଦେଶର ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ଦେବାରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ । ଏହି ପରିଣାମ ବାଂଲାଦେଶର ଜନତା ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

