ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ 2026:ବିଏନପିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ, ତାରିକ ରହମାନ ହେବେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତାରିକ ରହମାନ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଏନପି 212 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ ମାତ୍ର 77 ଆସନ ମିଳିଛି ।
ଢାକା: ପଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଶେଖ ହାସିନା ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଦଳ ବିଏନପିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମିକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଛି ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆବାମୀ ଲିଗ ପାର୍ଟି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିନି । ବାଂଲାଦେଶ ମିଡିଆ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଦଳ ବିଏନପିକୁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ମିଳିଛି । ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା । ତାରିକ ରହମାନ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଏନପି 299 ଆସନରୁ 212 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ ମାତ୍ର 77 ଆସନ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ହାର 47.91 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026
This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.
India will continue to stand in support of a democratic,…
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଏନପି ଦଳ ନେତା ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପିକୁ ବଡ ବିଜୟ ମିଳିଥିବାରୁ ମିଷ୍ଟର ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି । ଏହି ବିଜୟ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଥିବା ଭରସାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ସହ ସବୁବେଳେ ଛିଡା ହେବ । ମୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଆମର କମନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋଲ୍ସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।
ଖଡଗେ ଜଣେଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
On behalf of the Indian National Congress, I congratulate Mr. Tarique Rahman and the BNP for winning the Parliamentary elections in Bangladesh.— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 13, 2026
India and Bangladesh share deep rooted bonds of history, language, culture, and multitude of other commonalities.
A democratic,…
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ବିଏନପିର ବମ୍ପର ଜିତ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାରିକ ରହମାନ ଏବଂ ବିଏନପିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।
