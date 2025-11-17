ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାରେ ବଡ ରାୟ: ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଗତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ।
Published : November 17, 2025 at 3:20 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 3:41 PM IST
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହସିନା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ । ହିଂସକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ପରେ ହସିନାଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 5ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ବନିଯାଇଥିଲେ ଓ ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ରାୟର ବିଚାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାୟ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଢାକା ଓ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରାମିଲିଟାରି ବର୍ଡର ଗାର୍ଡ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ହସିନାଙ୍କ ଆଓ୍ବାମୀ ଲିଗଂ ପାର୍ଟି ଏହି ରାୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ଭାରତରେ ଥିବା ହସିନା ଓ ଖାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ହସିନା ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଉଭୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
