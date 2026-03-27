ରାପର୍ରୁ ରାଜନେତା: ରାମନବମୀରେ ନେପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ଯୁଗ
ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରାପର୍ରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ 'ବାଲେନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 27, 2026 at 1:55 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରାପର୍ରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ 'ବାଲେନ୍' । 47ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଜି ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ନେପାଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ଜେନ-Z ପ୍ରତିବାଦରେ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପରେ 'ବାଲେନ୍' ନେପାଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
'ବାଲେନ୍' ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
35 ବର୍ଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି (RSP) ନେତା ଶୀତଲ ନିବାସସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12.34ରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବାଲେନ୍, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ସେ ନେପାଳରେ ଏହି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟେସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 76 (1) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଦେଲ ତାଙ୍କୁ ନେପାଳର 47ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ
ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ବାଲେନ୍, ପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବାଲେନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖନାଦ (ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା), 108 ଜଣ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି ପାଠ ବା ସ୍ୱସ୍ତି ବଚନ ଏବଂ 107 ଜଣ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ବଚନ ବା ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେନ ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ପୂର୍ବତନ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟର, ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ୟୁନିଫାଏଡ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ-ଲେନିନିଷ୍ଟ)ର ଗଡ଼ ଝାପା-5 ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାରି ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ RSP ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ମୋଟ 275 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 182 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସବ ବହୁମତ ପାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । HoR (House of Representatives)ର 275 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 165 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ 110 ଜଣ ସମାନୁପାତିକ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବାଲେନଙ୍କ ସମେତ ନବନିର୍ବାଚିତ HoR ସଦସ୍ୟମାନେ ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 38ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି-ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ-ଲେନିନିଷ୍ଟ (CPN-UML) 25ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ନେପାଳୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାତ୍ର 17ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା । ଓଲିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ Gen Z ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁପାରିଶରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ Gen Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଓଲି ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ।