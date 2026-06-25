ETV Bharat / international

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଭେନେଜୁଏଲା: ରାଜଧାନୀରେ ଭୁଶୁଡିଲା ଘର, ରାସ୍ତାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଲୋକେ

ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍‌ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ବିଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି ।

Venezuela shaken by two powerful earthquakes
ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଭେନେଜୁଏଲା (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : June 25, 2026 at 8:06 AM IST

|

Updated : June 25, 2026 at 8:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କାରାକାସ୍ (ଭେନେଜୁଏଲା): ତୀବ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ଭେନେଜୁଏଲା । ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍‌ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି । ରାଜଧାନୀର ବହୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଯାହା ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିପକାଇଛି ।

ଆମେରିକାର ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ (USGS) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ 7.1 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କାରିବିଆନ୍ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଓ କାରାକାସ୍ ଠାରୁ 168 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ 22 କିମି ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିଲା ।

ଏହା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆହୁରି ଏର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 7.5 ରହିଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୋରନ ଠାରୁ 16 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ଯାହାର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 10 କିମି ରହିଥିଲା ।

ଭୂମିକମ୍ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଆସଡାଡୋ କାବେଲୋ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, 12 ମୃତ 200 ଆହତ

ବଲାଙ୍ଗିରରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ: ତୀବ୍ରତା 4.1, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର

Last Updated : June 25, 2026 at 8:35 AM IST

TAGGED:

VENEZUELA EARTHQUAKE
VENEZUELA EARTHQUAKE NEWS
EARTHQUAKE STRIKES VENEZUELA
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ
CARACAS EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.