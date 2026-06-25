ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଭେନେଜୁଏଲା: ରାଜଧାନୀରେ ଭୁଶୁଡିଲା ଘର, ରାସ୍ତାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଲୋକେ
ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ବିଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି ।
Published : June 25, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 8:35 AM IST
କାରାକାସ୍ (ଭେନେଜୁଏଲା): ତୀବ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ଭେନେଜୁଏଲା । ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି । ରାଜଧାନୀର ବହୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଯାହା ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିପକାଇଛି ।
ଆମେରିକାର ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ (USGS) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ 7.1 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କାରିବିଆନ୍ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଓ କାରାକାସ୍ ଠାରୁ 168 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ 22 କିମି ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆହୁରି ଏର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 7.5 ରହିଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୋରନ ଠାରୁ 16 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ଯାହାର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 10 କିମି ରହିଥିଲା ।
ଭୂମିକମ୍ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଆସଡାଡୋ କାବେଲୋ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।