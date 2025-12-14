ETV Bharat / international

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ; ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଇହୁଦୀ ପର୍ବ ହନୁକା ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ

ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ।

Beach
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ (AFP)
Published : December 14, 2025 at 5:50 PM IST

ସିଡନୀ: ରବିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଇହୁଦୀ ଉତ୍ସବ ହନୁକାରେ ଭୀଷଣ ଫାୟାରିଂ । ଲୋକମାନେ ହନୁକା ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ହନୁକା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବଣ୍ଡି ବିଚରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଦ୍ବାରା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ମୁତାବକ, ଆଜି ସକାଳେ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳିକାଣ୍ଡକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତତାୟୀ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଏହା ଗୁଳିମାଡରେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼

ଆତତାୟୀ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା

୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

BeachBeach
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ (X@sharmajasmine01)

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡି ବିଚରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କହିଛି ଯେ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୪୫ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନେକ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପୋଲିସ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି-

ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ପୋଲିସ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। "ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ," ପୋଲିସ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି-

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, "ବଣ୍ଡିରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବିଚଳିତକର । ପୋଲିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।"

ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି-

ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଡିଓନ୍ ସାର ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ଏକ ହାନୁକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ଯିହୂଦୀ ବିରୋଧୀ ହିଂସାର ଚରମ ସୀମା, 'ଇନ୍ତିଫାଦାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କରିବା' ପାଇଁ ଇହୁଦୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ।"

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି-

ଏହି ସମୟରେ, ଘଟଣାର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ସାଇରନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବେଳାଭୂମିର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଆଖପାଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆହତମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

