ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମିଳିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆର୍ମି ଚିଫ୍‌ ! ଜୁଲାଇରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୁସାନ୍ କଏଲ୍

ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ସୁସାନ୍ କଏଲ୍‌ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା । ଜୁଲାଇରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୁସାନ୍ କଏଲ୍ । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Australia Gets Its First Female Army Chief
ସୁସାନ୍ କଏଲ୍ (File Pic AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 2:40 PM IST

କାନବେରା: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ମି ଚିଫ୍‌ ଭାବେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍‌ ଅଫ୍‌ ଜଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ୍‌ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ସୁସାନ୍ କଏଲ୍‌ଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲ୍ବାନିଜ୍‌ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନୂତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେନାର କୌଣସି ସେବା ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ।

ଷ୍ଟୁଆର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ସୁସାନ୍:

ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୨୦୨୬ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତି ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଭି ଚିଫ୍‌ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାଇସ୍‌ ଆଡ୍ମିରାଲ୍ ମାର୍କ ହାମଣ୍ଡ ନୂତନ ଚିଫ୍‌ ଅଫ୍‌ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ।

ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍‌ ଅଫ୍‌ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଆଡ୍ମିରାଲ୍ ଡେଭିଡ୍ ଜନଷ୍ଟନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ । ହାମଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସବମେରିନ୍‌ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍‌ ନୌସେନା ବାହିନୀକୁ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୨୨ରୁ ନେଭି ଚିଫ୍‌ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପାଇଁ ଜଣେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଚିଫ୍‌ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ, AUKUS ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

୧୯୮୭ରେ ସେନାରେ ସୁସାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ:

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସୁସାନ୍ କଏଲ୍‌ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଆର୍ମି ରିଜର୍ଭରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସେ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍‌, ଅପରେସନାଲ୍‌ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍‌ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କମାଣ୍ଡ ଭୂମିକାରେ କାମ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଟାସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କମାଣ୍ଡର୍‌ ଓ ୧୭ତମ ସିଗ୍ନାଲ୍‌ ରେଜିମେଣ୍ଟର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର୍‌ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଡେପୁଟି ଚିଫ୍‌ ପଦରୁ ପ୍ରୋମୋଟ୍‌ ହୋଇ ରିୟାର୍ ଆଡ୍ମିରାଲ୍ ମାଥ୍ୟୁ ବକ୍ଲି ନୂତନ ନେଭି ଚିଫ୍‌ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ମାର୍ଲେସ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଏଲ୍‌ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ (ADF)ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଆଲ୍ବାନିଜ୍‌ ଓ ମାର୍ଲେସ୍‌ଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହାମଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ହୋର୍ମୁଜ୍‌ ସମୁଦ୍ର ସଙ୍କୁଚନ ଉପରେ ସହଯୋଗ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଆସିନାହିଁ ।

ହାମଣ୍ଡ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ଟି ସର୍ଫେସ୍‌ କମ୍ବାଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ୮ଟି ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଛି । ନୌସେନା ପୂର୍ବ ଭଳି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।” ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲ୍ବାନିଜ୍‌ କହିଥିଲେ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋର୍ମୁଜ୍‌ ସମୁଦ୍ର ସଙ୍କୁଚନ ଅବରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ଅନୁରୋଧ ଆସିନାହିଁ ।

ସେ ଗଣମାଧ୍ୟ୍‌ମ ABCକୁ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ପୁର୍ନଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ହେବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ । କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଭୟାବହ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସେତେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ?

ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ CESCR କମିଟିକୁ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରୀତି ଶରଣ

ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷେ 77 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

