ASEAN Summit: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ୍ବୋଡିଆ-ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 47ତମ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

Thailand and Cambodia signed a peace agreement at the ASEAN summit in the presence of Donald Trump. (AFP)
Published : October 26, 2025 at 11:02 PM IST

କୁଆଲାଲମ୍ପୁର: ରବିବାର ମାଲେସିଆ ରାଜଧାନୀ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 47ତମ ଆସିଆନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ପାଇଁ ଏକ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଚଳାବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ, କାମ୍ବୋଡିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁନ୍ ମାନେଟ୍ ଏବଂ ଥାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଟିନ୍ ଚାର୍ଣ୍ଣଭିରାକୁଲ୍ "କମ୍ବୋଡିଆ-ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା" ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଆସିଆନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପାରସ୍ପରିକ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ମିଳିତ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶାନ୍ତି କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଯିଏ ଏହି ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କୂଟନୀତିର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି, ତାହାହେଲା: କାମ୍ବୋଡିଆ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ଖଣିଜ ସହଭାଗୀତା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କାରବାର କରିବୁ।"

ଏହି ଅବସରରେ, କାମ୍ବୋଡିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁନ୍ ମାନେଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେତୃତ୍ୱ" ଏବଂ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ତାଙ୍କର "ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ" ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାନେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଜଟିଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ନୋମ୍ ପେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି। ସେ ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତିନ୍ ଚାର୍ଣ୍ଣଭିରାକୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରେ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ଏହା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ସେ ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛଅ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି।

ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା

କ୍ବାଲାଲମ୍ପୁରରେ 47ତମ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମାଲେସିଆରେ 47ତମ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏବଂ ଏସୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ "ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ" କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। "ମୁଁ ସର୍ବଦା କହେ ଯେ ସରକାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉଚିତ," ASEAN ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ASEAN ବ୍ୟବସାୟ ଶିଖର ସମୟରେ ଲୁଲା କହିଥିଲେ।

ପୂର୍ବ ତିମୋର ASEANରେ ଯୋଗଦାନ କଲା

ଏହି ବର୍ଷ, ପୂର୍ବ ତିମୋର ଏହାର 11ତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ASEANରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ତିମୋର 2002 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 1.4 ନିୟୁତ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମିଆଁମାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବରିଷ୍ଠ ଜେନେରାଲ ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ ହ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ।

ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହା ASEAN ଦେଶ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କେକିଆଙ୍ଗ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍, ନବନିଯୁକ୍ତ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ନୋଭାକ ମସ୍କୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ASEAN ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିୟ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

