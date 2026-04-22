ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ; ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା

ଆଜି ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ମି ପ୍ୟାସିଫିକ କମାଣ୍ଡିଂ ଜେନେରାଲ ରୋନାଲ୍ଡ ପି କ୍ଲାର୍କ, ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

Army Chief General Upendra Dwivedi being welcomed at the Indian Embassy in Washington.
ୱାଶିଂଟନର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। (X/@IndianEmbassyUS)
Published : April 22, 2026 at 6:17 PM IST

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଷ୍ଚ୍ରଦୂତ ବିନୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହାୱାଇର ଫୋର୍ଟ ଶାଫ୍ଟରରେ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ‘ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର’ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ମି ପ୍ୟାସିଫିକ (USARPAC)ର କମାଣ୍ଡିଂ ଜେନେରାଲ ରୋନାଲ୍ଡ ପି କ୍ଲାର୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ସେ ୟୁଏସଏଆରପିଏସିର କମାଣ୍ଡିଂ ଜେନେରାଲ ରୋନାଲ୍ଡ ପି କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।"

ଏଥିସହ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଓଆହୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନା ପ୍ରମୁଖ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ଓ ନୌସେନା ପ୍ରମୁଖ ଦିନେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

