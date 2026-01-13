ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ହିଂସା; ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ କଟା ଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଅଟୋ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୀରଙ୍କୁ କେହି ଏପରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ।
Published : January 13, 2026 at 1:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବେ ଫେନି ଜିଲ୍ଲାର ଡାଗନ ଭୁଇଁଆ ଅଞ୍ଛଳରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅତି ବର୍ବର ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଛୁରୀ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବଂଲାଦେଶ ଜଗତ ପୁର ଗାଁରେ ସୋମବାର ଏକ ଚାଷ ଜମିରୁ 27ବର୍ଷୀୟ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗଳା ଖବରକାଗଜ ମାନବକଣ୍ଠା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସମୀର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଜ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଯାଏ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିଥିଲେ ।
ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିକଟସ୍ଥ ଜମିରେ ତାଙ୍କର ଶବ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଟା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା, ଅଟୋ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୀରଙ୍କୁ କେହି ଏପରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଡାଗନଭୁଇଁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଇନ ଚାର୍ଜ ମୁହମ୍ମଦ ଫୈଜୁଲ ଅଜିମ ନୋମାନ କହିଛନ୍ତି, ଶବକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ।
ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅପରେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗତ 24 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 9ମ ଘଟଣା । ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ।
