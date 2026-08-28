ନେପାଳରେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ବିପଦ; ତିବ୍ଦତ ପଟେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ଡ୍ୟାମ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
Published : August 28, 2026 at 3:33 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ନେପାଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଭୟଙ୍କର ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ପଡିଛି ପୂରା ଉତ୍ତର ନେପାଳ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ନାଶନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟାର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (NDRRMA) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ରିପୋର୍ଚରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, 469 ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । 1400 ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ଛାତି ଥରାଇଲା ପରି ଖବର ଆସିଛି । ତିବ୍ଦତ ପଟେ ପୁଣି ଏକ ଡ୍ୟାମ ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ନେପାଳ ପୋଲିସର ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପିଟିଆଇ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ‘X’ (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ସୂଚନା ପୋଷ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି, ତିବ୍ଦତ ପଟେ ପୁଣି ଏକ ଡ୍ୟାମର ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏକ ଗ୍ଲାସିଅର ହ୍ରଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ତିବ୍ଦତ -ନେପାଳ ସୀମାରେ 26 ତାରିଖ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ଚୀନରେ ଲେଭଲ-IV ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଚୀନ୍ ସତର୍ତ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଦୁଇଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ହ୍ରଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥି ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି।
ନେପାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହା ଯାଇଛି, "ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ରଖା ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ288 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 73 ଜଣ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତିବ୍ଦତର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ନେପାଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ନେପାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ତ୍ରିଶୁଳି-1 ପ୍ରକଳ୍ପର 63 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର 21 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ପାଖାପାଖି 470ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 1400ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ନେପାଳ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଖୋରଧାର ସନ୍ଦୀପ; ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳୁନି, ଅଜାଘରେ ବାପା-ମାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିିଛି ପୁଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ପୁରୀର ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଥୀ; ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାର କୁଲସୁମ ନିଗାର