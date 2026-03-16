ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ: ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ
ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ।
Published : March 16, 2026 at 1:02 PM IST
ଦୁବାଇ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (DXB)ରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
କ’ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟା 30 ମିନିଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଜୋରରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆକାଶ କଳା ଧୂଆଁରେ ପୁରି ଉଠିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଦୁବାଇ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ବିମାନ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
Dubai Airports announces the diversion of some flights from Dubai International Airport (DXB) to Al Maktoum International Airport (DWC).— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
- ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ: ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ "ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ" ସେମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
- ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଦୁବାଇ ଆସୁଥିବା ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଅଲ୍ ମକତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (DWC) ଏବଂ ଶାରଜାହ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ।
- ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଭାରତରୁ ଦୁବାଇ ଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଭୋର ୪ଟା ୩୦ରେ କୋଚିରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଏମିରେଟ୍ସ ବିମାନ EK533କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ରାସ୍ତା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡ୍, ବିମାନବନ୍ଦର ଟନେଲ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଗରହୁଦ୍ ବ୍ରିଜ୍ ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା
ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି । ଏହା ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ଏପରି ଘଟଣା । UAE ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ । ଅନେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ନୂତନ ଟିକେଟ୍ ମାଗଣା ବୁକିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଗଦାଦରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଇରାନ: ସୂତ୍ର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ