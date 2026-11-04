ETV Bharat / international

ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ସ

ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ 27ଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଜୟ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ।

Voters wait in line to cast their ballots at a polling place at Central Bucks South High School on Election Day in Warrington, Pa., Tuesday, Nov. 3, 2026.
ୱାରିଙ୍ଗଟନ୍, ପାନସିଲଭାନିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବକ୍ସ ସାଉଥ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ (US Midterm Elections)ରେ ​​ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ଚାଲିଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । 27ଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଜୟ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ।

ଟେକ୍ସାସ୍, ଓହାଇଓ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡା ସମେତ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ତିନିଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2028 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱେସ୍ ମୁର, ଇଲିନୋଇସ୍‌ର ଜେ.ବି. ପ୍ରିଟଜ୍କର ଏବଂ ପେନସିଲଭାନିଆର ଜୋଶ ଶାପିରୋ । ଅନେକ ଆସନରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ (Republican Party) କ୍ଷତି ସହୁଛି ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2026 ମସିହାର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ (midterm elections) ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ନିଜର ଭୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ସଦନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସିନେଟ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳରେ, ରିପବ୍ଲିକାନ୍‌ମାନଙ୍କ 31ଟି ଆସନ ତୁଳନାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ 42ଟି ଆସନ ସହ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ।

'ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍‌ସ୍' (House of Representatives)ର ସମସ୍ତ 435ଟି ଆସନ ଏବଂ ସିନେଟ୍‌ର 100ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 35ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଇଟି (ET) ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଭୋର 4.30) ରୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ମିଚିଗାନ୍, ୱିସ୍କନ୍‌ସିନ୍, ପେନସିଲଭାନିଆ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ରହିଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନପାରେ ।

100 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେଟ୍‌ରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ 7ଟି ସିନେଟ୍ ଆସନ; ମିଚିଗାନ୍, ମେନ୍, ଓହାଇଓ, କାନସାସ୍, ଟେକ୍ସାସ୍, ଆୟୋୱା ଏବଂ ଆଲାସ୍କାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକାବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନିଜର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଥିବା ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 210 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଜନମତ ନେଇ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

OPINION: ଲୁଲା-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଟାଙ୍ଗୋ, ବାମ-ଡାହାଣ ରାଜନୀତିର ନାଟକ

TAGGED:

US MIDTERM ELECTIONS 2026
AMERICA ELECTIONS
DONALD TRUMP
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.