ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସ
ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ 27ଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଜୟ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ।
Published : November 4, 2026 at 7:41 AM IST
ୱାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ (US Midterm Elections)ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ଚାଲିଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । 27ଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଜୟ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ।
ଟେକ୍ସାସ୍, ଓହାଇଓ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡା ସମେତ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ତିନିଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2028 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱେସ୍ ମୁର, ଇଲିନୋଇସ୍ର ଜେ.ବି. ପ୍ରିଟଜ୍କର ଏବଂ ପେନସିଲଭାନିଆର ଜୋଶ ଶାପିରୋ । ଅନେକ ଆସନରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ (Republican Party) କ୍ଷତି ସହୁଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2026 ମସିହାର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ (midterm elections) ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ନିଜର ଭୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ସଦନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସିନେଟ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳରେ, ରିପବ୍ଲିକାନ୍ମାନଙ୍କ 31ଟି ଆସନ ତୁଳନାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ 42ଟି ଆସନ ସହ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ।
'ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ୍' (House of Representatives)ର ସମସ୍ତ 435ଟି ଆସନ ଏବଂ ସିନେଟ୍ର 100ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 35ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଇଟି (ET) ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଭୋର 4.30) ରୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ମିଚିଗାନ୍, ୱିସ୍କନ୍ସିନ୍, ପେନସିଲଭାନିଆ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ରହିଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନପାରେ ।
100 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ 7ଟି ସିନେଟ୍ ଆସନ; ମିଚିଗାନ୍, ମେନ୍, ଓହାଇଓ, କାନସାସ୍, ଟେକ୍ସାସ୍, ଆୟୋୱା ଏବଂ ଆଲାସ୍କାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଥିବା ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 210 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ।