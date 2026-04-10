ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ CESCR କମିଟିକୁ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରୀତି ଶରଣ

୨୦୨୭ ଠାରୁ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରୀତି ଶରଣ । ୩୬ ବର୍ଷର IFS କ୍ୟାରିୟରରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି।

Published : April 10, 2026 at 3:23 PM IST

ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଜାତିସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର କମିଟି (CESCR)କୁ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରୀତି ଶରଣ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷର ପାଇଁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଜଟିଳ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମାଧାନରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ବରୂପ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୀତି ଶରଣ CESCR କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟି(CESCR) ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। CESCR କମିଟି ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ସେବା (IFS)ରେ ୩୬ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଶରଣ ଭାରତ ଓ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ଭାରତୀୟ ମିଶନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରୀତି ଶରଣ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର କମିଟି (CESCR) ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହି କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତିକସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶାସନ କରେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କମିଟିରେ ୧୮ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, ବିଶେଷକରି ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାଧୀନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଭାରତର ଅବଦାନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରଚାର ଓ ସୁରକ୍ଷାରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସେ CESCRର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଶରଣ ୨୦୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ୨୦୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ସଚିବ (ଇଷ୍ଟ) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସଚିବ (ଇଷ୍ଟ) ଭାବେ ସେ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ, କାନାଡା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଓ କାରିବିୟନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ BRICS, ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର ମଲ୍ଟି-ସେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅଣ୍ଡ ଇକନୋମିକ କୋଅପରେସନ୍ (BIMSTEC), ଏସିଆନ୍-ଇଣ୍ଡିଆବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଇଷ୍ଟ୍ ଏସିଆ ବୈଠକ ସହିତ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଶେର୍ପା ଓ ନେତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସଭା (SOM)ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଏତନାମରେ ଭାରତର ରାଜଦୂତ ଓ ଟୋରୋଣ୍ଟୋରେ କନସୁଲ୍ ଜେନେରାଲ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ମସ୍କୋ, ଢାକା, କାଇରୋ ଓ ଜେନିଭାର ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଆଦିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

