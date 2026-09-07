ଅବତରଣ ବେଳେ ରନୱେରୁ ଖସିଲା ଆମାଜନ କାର୍ଗୋ ବିମାନ, 5 ମୃତ
ରନୱେରୁ ଖସି ପଡିବାରୁ ଆମାଜନ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : September 7, 2026 at 10:09 AM IST
ଫ୍ଲୋରିଡା: ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଫ୍ଲୋରିଡାର ମିୟାମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆମାଜନର ଏକ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବିମାନଟି ଅବତରଣ ବେଳେ ରନୱେ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଅନେକ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
5 ମୃତ, 3 ଗୁରୁତର:
ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି AFP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମିୟାମି-ଡେଡ୍ କାଉଣ୍ଟିର ଅଗ୍ନିଶମ ମୁଖ୍ୟ ଜଡାଲ୍ଲାହଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଜଡାଲ୍ଲାହଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଗୋ ବିମାନଟି କିଛି ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡି ଭିତରେ ଅନେକ ଫସି ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏଥିସହ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ପାଇଲଟ ଓ କୋ-ପାଇଲଟ । ତେବେ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ମୃତ ନା ଜୀବିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ:
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବୋଇଙ୍ଗ 767 ବିମାନରୁ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି । ଏହି ବିମାନଟି ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ଦିନ 2ଟା ସମୟରେ ଫ୍ୟୁଟୋ ରିକୋ ଠାରୁ ମିୟାମି ଆସିଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 60ଟି ଦମକଳ ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ତେବେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ମିୟାମି-ଡେଡ୍ ଫାୟାର ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ର ପ୍ରାୟ 200 କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କାରଣରୁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବ FAA ଓ NTSB । ଏଫଏଏର ଅର୍ଥ ଫେଡେରାଲ ଏବିଏସେନ ଓ ଏନଟିଏସବିର ଅର୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସେଫ୍ଟି ବୋର୍ଡ । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ରେନୱେକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଆମାଜନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି । ଆମାଜନ କହିଛି ଯେ, କାର୍ଗୋ ବିମାନଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମାଜନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ ।