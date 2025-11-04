ETV Bharat / international

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ । ସହାୟତା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ ।

PM Narendra Modi Met Vishwas Kumar, the lone survivor of June's Air India crash
PM Narendra Modi Met Vishwas Kumar, the lone survivor of June's Air India crash (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read
ଲଣ୍ଡନ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ବୋଇଂ 787-8 ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 242 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ-ମେମ୍ବର ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ ।

'ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି':

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ 40 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ କିଛି ମାସ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କ ଲିସେଷ୍ଟର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଷ୍ଟ- ଟ୍ରମାଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡିସଅର୍ଡର(PTSD)ରେ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦୈନିକ ସହାୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଲିସେଷ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ... ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି" ।

'ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ସଚେତନ':

ଏନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି," ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ସଚେତନ । ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓଙ୍କୁ ନିବେଦନ:

ରମେଶଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟେନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓକିଲ ରାଡ ସୈଗର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଓ୍ବିଲସନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ରାଡ ସୈଗର ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପରେ ପଡିଛି । ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଓ୍ବିଲସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ କାମ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆଘାତ ବହୁତ ଗଭୀର । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲନାହିଁ ।"

ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ଏକୁଟିଆ ଘର ରହିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ଆଧୁନିକ ବିମାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ । ସେ କେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ ଦରକାର ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଲଂଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ବୋଇଂ 787-8 । ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରୁ ଖସିପଡି ବିଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା । 10 କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ 241 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବିଜେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା 19 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

