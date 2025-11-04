ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ । ସହାୟତା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ ।
Published : November 4, 2025 at 2:55 PM IST
ଲଣ୍ଡନ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ବୋଇଂ 787-8 ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 242 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ-ମେମ୍ବର ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ ।
'ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି':
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ 40 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ କିଛି ମାସ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କ ଲିସେଷ୍ଟର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଷ୍ଟ- ଟ୍ରମାଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡିସଅର୍ଡର(PTSD)ରେ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦୈନିକ ସହାୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଲିସେଷ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ... ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି" ।
'ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ସଚେତନ':
ଏନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି," ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ସଚେତନ । ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓଙ୍କୁ ନିବେଦନ:
ରମେଶଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟେନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓକିଲ ରାଡ ସୈଗର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଓ୍ବିଲସନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ରାଡ ସୈଗର ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପରେ ପଡିଛି । ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଓ୍ବିଲସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ କାମ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆଘାତ ବହୁତ ଗଭୀର । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲନାହିଁ ।"
ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ଏକୁଟିଆ ଘର ରହିଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ଆଧୁନିକ ବିମାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ । ସେ କେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ ଦରକାର ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଲଂଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ବୋଇଂ 787-8 । ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରୁ ଖସିପଡି ବିଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା । 10 କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ 241 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବିଜେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା 19 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
