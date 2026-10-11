ETV Bharat / international

ପୁଣି ନେପାଳରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା; ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା ଘର, ବ୍ରିଜ

ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4ଟାରେ ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିଲା ଅଚାନକ ବନ୍ୟା । ନଦୀର ପାଣି କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ଯାଇଛି ।

Again Flash Flood in Nepal Budhi Gandaki River Hits Northern Nepal
ପୁଣି ନେପାଳରେ ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ; ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଭସାଇ ନେଲା ଘର, ବ୍ରିଜ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା । ରବିବାର ନେପାଳର ଗୋର୍ଖା ଜିଲ୍ଲା ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ଅଚାନକ ମାଡି ଆସିଥିଲା ଆବର୍ଜନା ମିଶା ବନ୍ୟାଜଳ । ଏଥିରେ 35ରୁ ଅଧିକ ଘର, ସେତୁ ଏବଂ ଏକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାସି ଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନଦୀକୂଳରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଗୋର୍ଖା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ନେତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଗୋର୍ଖା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଚ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣ୍ଡକୀ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ସାଲେରି, ପୈୟୁକା ଏବଂ ଜଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଝୁଲା ପୋଲକୁ ଭସେଇ ନେଇଛି । ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳି ନ ଥିବା ଏଥରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ତେବେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବାର କାରଣ ସଂପର୍କରେ ଜଣା ପଡିନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୁମନୁବରୀ-6ରେ ଲୋକପା ଏବଂ ଚୁମଲିଙ୍ଗ ମଝିରେ ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ସିଆର ଏହାର ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଇପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏପରି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚୁମନୁବରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ପୌରପାଳିକାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ତିନି ଡଜନ ଘର ଭାସି ଯାଇଛି।

ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ଏହି ବନ୍ୟା ରସୁୱାର ଭୋଟେକୋଶୀ ବନ୍ୟାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏଥର ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସଠିକ ଜଣାପଡି ନାହିଁ ।

ଏହି ବନ୍ୟା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4ଟାରେ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଚୁମନୁବରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିି଼ଟି-3 ମାର୍କେଟର ବ୍ୟାପାକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନଦୀର ପାଣି କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ଯାଇଛି ।

ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେପାଳ ପୋଲିସ, ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା: 1341ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପାଖାପାଖି 5000 ନିଖୋଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ଜଳପ୍ରଳୟ: ୧୧ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜିତିଲେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଓ ନେପାଳୀ ମହିଳା

TAGGED:

NORTHERN NEPAL
NEPAL FLOOD DISASTER
ପୁଣି ନେପାଳରେ ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ
ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.