ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ଢାକାର ବିଜୟନଗର ଇଲାକାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।  ହାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ଶେଖ ହାସିନା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ।

A mourner holds Bangladesh's national flag during the funeral of student leader Sharif Osman Hadi in Dhaka
ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ଢାକାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଜଣେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ସମର୍ଥକ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି। (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
ଢାକା: ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଖୁଲନା ସହରରେ ସୋମବାର ଜଣେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ନିହତ ଛାତ୍ରନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋତାଲେବ ସିକଦାର । 2024 ବାଂଲାଦେଶ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।

ଏନସିପି(ନାଶନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି) ଖୁଲନା ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ମହମ୍ମଦ ମୋତାଲେବ ସିକଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏନସିପିର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରମୁଖ ସଂଯୋଜକ ମହମୁଦା ମିଟୁ ଫେସବୁକର ଏକ ପୋଷ୍ଚରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ମହମୁଦା ମିଟୁ କହିଛନ୍ତି, ସିକଦାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁଲନା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସିକଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାମ ପଟେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା

ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କଲେର କଣ୍ଠା ନିଉଜପେପର କହିଛି, ସିକଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାମ ପଟେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ଡିସମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାକାର ବିଜୟନଗର ଇଲାକାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । 32 ବର୍ଷୀୟ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ହାଦିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ହାଦିଙ୍କର ଗତ ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଦେଶରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ହାଦି ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

