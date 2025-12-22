ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ଢାକାର ବିଜୟନଗର ଇଲାକାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ଶେଖ ହାସିନା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଢାକା: ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଖୁଲନା ସହରରେ ସୋମବାର ଜଣେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ନିହତ ଛାତ୍ରନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋତାଲେବ ସିକଦାର । 2024 ବାଂଲାଦେଶ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
ଏନସିପି(ନାଶନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି) ଖୁଲନା ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ମହମ୍ମଦ ମୋତାଲେବ ସିକଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏନସିପିର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରମୁଖ ସଂଯୋଜକ ମହମୁଦା ମିଟୁ ଫେସବୁକର ଏକ ପୋଷ୍ଚରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ମହମୁଦା ମିଟୁ କହିଛନ୍ତି, ସିକଦାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁଲନା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସିକଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାମ ପଟେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା
ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କଲେର କଣ୍ଠା ନିଉଜପେପର କହିଛି, ସିକଦାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାମ ପଟେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଡିସମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାକାର ବିଜୟନଗର ଇଲାକାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । 32 ବର୍ଷୀୟ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ହାଦିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ହାଦିଙ୍କର ଗତ ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଦେଶରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ହାଦି ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
