କିଭ ଉପରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଲେ ଜେଲେନସ୍କି
ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଶନିବାର କରିଥିବା ବଡ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର ଦିନକ ପରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜେଲେନସ୍କି କରିଥିବା ଅପିଲକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ।
Published : November 16, 2025 at 2:49 PM IST
କିଭ: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଶନିବାର କରିଥିବା ବଡ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦମିର ଜେଲେନସ୍କି କରିଥିବା ଅପିଲକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ଧରି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି । ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ୟୁକ୍ରେନ କହିଛି, ଶନିବାର ଦିନ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜେଲେନସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏପରି ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ଯାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଏୟାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଦୃଢ ସଙ୍କଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ନତାଲିଆ ଖୋଦେମନଚୁକ । ନତାଲିଆ ହେଉଛନ୍ତି 1986ରେ ପରମାଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନତାଲିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା । ଜେଲେନସ୍କି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 70 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ 62 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ, ଶନିବାର ଦିନ ମସ୍କୋ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମସ୍କୋ ନିକଟସ୍ଥ ରିଆଜାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । 2022 ମସିହାରୁ କ୍ରେମେଲିନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରୁ ୟୁକ୍ରେନ ନିୟମିତ ଭାବେ ରୁଷ ଭିତରେ ଏପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆସୁଛି ।
