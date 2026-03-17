କାବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ: 400 ମୃତ, 250 ଆହତ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଏକ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

A massive fire broke out last night at the 'Secondary Rehabilitation Services Center' in Kabul, the capital of Afghanistan, after it was struck by Pakistani airstrikes.
A massive fire broke out last night at the 'Secondary Rehabilitation Services Center' in Kabul, the capital of Afghanistan, after it was struck by Pakistani airstrikes. (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 7:34 AM IST

PAKISTAN STRIKE ON KABUL HOSPITAL କାବୁଲ(ଆଫଗାନିସ୍ତାନ): ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅତି କମରେ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗତ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏହା ଚିହ୍ନିତ କରିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସୀମାପାର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୂହର ଆହ୍ୱାନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।

ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ ।

ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତ୍ରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବୋମାମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 400କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, 250 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତ୍ରତ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ରାତି ପ୍ରାୟ 9:00ଟାରେ 2,000 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉମିଦ୍ ନିଶା ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ।"

ସ୍ଥାନୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକ X ରେ ଫୁଟେଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ କୋଠାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଫିତରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଫଗାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ X ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନକୁ "ଭୟାଭୟତା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା" ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶହ ଶହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଏବଂ ଆହତମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ।

"ଆମେ ଏହି ଅପରାଧକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଗୃହୀତ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମାନବିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛୁ," ବୋଲି ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ

ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର, ମୋଶାରଫ ଜୈଦି, ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାବୁଲରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲାହ ତାରାର ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କାବୁଲ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ନାଙ୍ଗରହାରରେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି "ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ" କରିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାବୁଲର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ "ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୋଳାବାରୁଦ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା" ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

