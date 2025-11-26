ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୁଜବ: ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଫଗାନ ମିଡିଆର ଦାବି, ଫ୍ୟାକ୍ଚ ଚେକର କହିଲେ ମିଛ କଥା
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ଗୁଜବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2025 ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Published : November 26, 2025 at 5:24 PM IST
ଲାହୋର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ମିଡିଆ ଆଉଟଲେଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ତେହେରିକ ଏ ଇନସାଫ (PTI)ର ଫାଉଣ୍ଡର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ଅଦିୟାଲା ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜବ ବାର୍ତ୍ତା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ନେଟିଜେନ୍ସମାନେ ଏକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକରମାନେ ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅବଶ୍ୟ ଇଟଭି ଭାରତ ଏପରି ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ । ତେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ଗୁଜବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2025 ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏପରି ବି ଅଭିଯୋଗ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
🚨#BreakingNews:— Afghanistan Times (@TimesAFg1) November 26, 2025
A credible source from Pakistan has confirmed to Afghanistan Times that PTI Chairman Imran Khan has allegedly been mysteriously killed, and his body has been moved out of the prison.#PTI #AfghanistanAndPakistan pic.twitter.com/FpJSrksXHA
ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀ
ଜେଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅହିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଇମ୍ରାନଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀ ନୋରିନ ନିୟାଜୀ, ଅଲିମା ଖାନ ଏବଂ ଡା. ଉଜମା ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ହେବ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତରେ କଟକଣା ଲଗା ଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ମନା କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହ ପରେ ପରେ ତିନି ଭଉଣୀ ପାକିସ୍ତାନର ତେହରିକ-ଏ-ଇନସାଫ(ପିଟିଆଇ)ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅଦିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ଶିବିର ପକାଇ ବସିଥିଲେ ।
ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସକୁ ଏକ ଟିଠି ଲେଖି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ, ହିଂସା ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା । ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିନା କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ
ନୋରିନ ନିଆଜ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର(ଇମ୍ରାନ)ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ । ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ନା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ନା ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଆମେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ଥିଲୁ । ତଥାପି ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଇଲାକାକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ତିନିବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ
ସେ କହିଛନ୍ତି, 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଟାଣି ମାଟିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ । ଏଥିରେ ମୁଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିିକି ଜେଲ ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଯାଇଥିଲା । ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲିସର ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ସହି ଆସୁଛୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ୍: ବିବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଫଗାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ; ସଠିକ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ ଜବାବ: ତାଲିବାନ