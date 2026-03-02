ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍: ନୁର ଖାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ସମେତ ଅନେକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷତି
ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଅତି କମରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : March 2, 2026 at 2:15 PM IST
କାବୁଲ: ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
X-ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ନୁର ଖାନ ବାୟୁସେନା ଘାଟି, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରେ 12ତମ ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ମୋହନ ଏଜେନ୍ସିରେ ଥିବା ଖ୍ୱାଜାଇ ଶିବିର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା । ବିବୃତ୍ତିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଏହି ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କାବୁଲ ଏବଂ ବାଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେ, ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନାର ଆଉ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା "ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ"କୁ "ତ୍ୱରିତ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ" ଦିଆଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାପାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ" ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାରରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆଉ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା "ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ"ର ମୁକାବିଲାର "ତ୍ୱରିତ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ" ଦିଆଯିବ ।
ରାୱଲପିଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ନୁର ଖାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରବେସ୍ । ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମେ 2025ରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ।
ଆଫଗାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ TOLO ନ୍ୟୁଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ରାତିସାରା ସେମାନଙ୍କ ବାୟୁସେନା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ 32 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକ 203 ମନସୁରୀ, 201 ସିଲାବ ଏବଂ 205 ଅଲ-ବଦର କର୍ପସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 10 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଟି ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫଗାନ ସେନା ଦୁଇଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଡ୍ରୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, "203 ମନସୁରୀ, 201 ଖାଲିଦ ବିନ୍ ୱାଲିଦ ଏବଂ 205 ଅଲ-ବଦର କର୍ପସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରବିବାର ରାତିରେ ନାଙ୍ଗରହାର, ପାକଟିଆ, ଖୋଷ୍ଟ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।"
ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ 22 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କରାଚୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଦର ସହର କରାଚୀ ଏବଂ ଦେଶର ଉତ୍ତରରେ ରବିବାର ଦିନ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଅତି କମରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 120ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଉତ୍ତରରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ହିଂସା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କରାଚୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 50 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ, ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ "ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖ" ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିବା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି: "ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିରେ ଅଂଶୀଦାର ।"
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ, ଜାତିସଂଘ ସାମରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ୟୁଏନଡିପି) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 80ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅସଗର ଅଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଶହ ଶହ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଡକୁ ମାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ସହରର କୂଟନୈତିକ ଏନକ୍ଲେଭ ବାହାରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦୂତାବାସ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସହର ପେଶାୱରରେ, ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏକ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସହର ମୁଲତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଲି କରିବା ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମାମୁନା ସେରାଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । "ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କେବେ ବି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲାହୋରରେ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆହୁରି ହିଂସାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କନସୁଲେଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
