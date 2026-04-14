ତୁର୍କୀରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଜୀବନ ହାରିଲା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ! କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତଦନ୍ତ ଜାରି

ତୁର୍କୀର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର । ଏପରି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।

TURKEY SCHOOL SHOOTING
ତୁର୍କୀରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 6:49 PM IST

ଆଙ୍କାରା: ତୁର୍କୀର ଦକ୍ଷିଣ–ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସାନଲିଉରଫା ପ୍ରାନ୍ତର ସିଭେରେକ୍‌ ସ୍ଥିତ ଏକ ଭୋକେସନାଲ୍‌ ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।ଏନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହସନ୍‌ ସିଲଡାକ୍‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏକ ସଟ୍-ଗନ୍‌ ନେଇ ସ୍କୁଲ୍‌ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘେରି ଯିବା ଦେଖି ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦ ଜଣ ଛାତ୍ର, ୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍‌ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ସିଭେରେକ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ତୁର୍କୀରେ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଏପରି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏନ୍‌ଟିଭି ଟେଲିଭିଜନ୍‌ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ‘ଆନାଦୋଲୁ ଏଜେନ୍ସି’କୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌ର ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଓମର୍‌ ଫୁରକାନ୍‌ ସାୟାର୍‌ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,“ସେ ହଠାତ୍‌ କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌କୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁଳିଚାଳନା କଲା। ସେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଥର ଗୁଳି ଚାଲାଇଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହେଲେ । ପରେ ସେ ପାଖ କ୍ଲାସ୍‌ରୁମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ପଡିଲୁ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଏଥିସହ ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ସିଧାସଳଖ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ଗଭର୍ନର ସିଲଡାକ୍‌ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,“ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଭବନ ଭିତରେ ଘେରି ଧରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍‌କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ,ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଗୁଳିଚାଳନା ଦେଖି ପାଖାପାଖି ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ୍‌ ଗେଟ୍‌ ଆଡ଼କୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିବାର ଦୃଶ୍ଯ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଲେବାନନରେ 182 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ପୁଣିଥରେ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ

