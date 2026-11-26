ଇଜିପ୍ଟ ରାଜପଥରେ ଜଳିଗଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର: ଜଳିଗଲେ 30, 21 ଆହତ
ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
Published : November 26, 2026 at 9:16 AM IST
କାଇରୋ: କାଇରୋକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜପଥରେ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 24ରୁ ଅଧିକ କାର ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି।
ରାଜପଥରେ ଜଳିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଜଳିଗଲେ ଲୋକେ
ଗ୍ରେଟର କାଇରୋ ଅଞ୍ଚଳର ଗିଜାର ଏକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ୱାରାକ ନିକଟସ୍ଥ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜଳନ୍ତା କାର ଭିତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପିର ଏକ ଭିଡିଓରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କାଇରୋ ଉପକଣ୍ଠ ଇମ୍ବାବାର ୱାରାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାମ୍ ରହିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା: ରିଆଦରେ ହୁତି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଭାରତୀୟ ଆହତ, ୟୁଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 11 ମୃତ
ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦଲ ଫତାହ ଏଲ ସିସି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିବା ସରକାରୀ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦ ଅବଦଲ ଗଫର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଇଜିପ୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ନହେବା ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବେନି ସୁଏଫ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଧିକ କାର ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ୧୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା, 7 ମୃତ 125 ଆହତ