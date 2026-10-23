ତିବ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ, 16 ମୃତ 32 ଆହତ
ଗତ ମାସର ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବାବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି।
Published : October 23, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 9:16 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତିବ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଭୂକମ୍ପରେ 32 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହର ନାଗକ୍ୟୁରେ ଶହ ଶହ ଘର ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ମାସର ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବାବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି।
ତିବ୍ବତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୁମିକମ୍ପ
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ୧୭୩ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ତିବ୍ଦତ ରାଜଧାନୀ ଲାସା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ଗତ 2025ରେ ଚୀନ ଭୂକମ୍ପ ନେଟୱାର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ୬.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପରେ ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ହିମବାହ ପଛକୁ ହଟିବା ଓ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା କିଙ୍ଗହାଇ-ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବିପଦକୁ ବଢାଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ନୂତନ ଭୂମିକମ୍ପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମା ନିକଟରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ତିବ୍ବତରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଘର, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବିନାଶ ଘଟାଇଥିଲା।
ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ନେପାଳରେ ପ୍ରାୟ 1455 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 5285 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଥଇଥାନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସୀମାର ତିବ୍ଦତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୪୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ: ରାତିରେ ଥରିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ଭୋରରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ, ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଥର ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ
Conclusion: