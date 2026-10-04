ETV Bharat / international

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 9 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ, ଟ୍ରଲର୍ ଜବତ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେଖା ଠାରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ।

9 Indian Fishermen apprehended by SRilankan Navy poaching
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 9 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ, ଟ୍ରଲର୍ ଜବତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 4, 2026 at 11:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଲମ୍ବୋ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା): ପୁଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା 9 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେଖା ଠାରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେଖା ଡେଇଁ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।ଏହି ଘଟଣା ଡେଲ୍‌ଫ୍ଟ ଦ୍ବୀପର ଜେଫନା ଠାରେ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ," ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।ଏଥିରେ ଥିବା ୯ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନୌସେନାର ଜାହାଜ SLNS ସାମୁଦୁରା ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ।" ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଙ୍କେସନଥୁରାଇ ବନ୍ଦରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଜଳଜ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।

ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁରୁଣା ଜଳ ବିବାଦ:


ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଛି । ପାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳରାଶିରେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଓ ମାଛ ଧରିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଜବତ କରିନେଇଥାଏ ।

ପାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌:


ଏହା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଯାହା ତାମିଲନାଡୁକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ଏହା ଜୈବବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ କୌଣସି ସୀମା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ମାଛ ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଜାଣତରେ ସାମୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Explainer : କାହିଁକି କିଛି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ?

ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ମିଳିଲା ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ, ଓମାନରେ ବିମାନ ଚଳାଇବା ବ୍ୟାନ୍‌ ଥିଲା

TAGGED:

SRI LANKAN NAVY
ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ପାକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ
INDIAN FISHERMEN ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.