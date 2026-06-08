ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, ତୀବ୍ରତା 7.8 , ତାଇୱାନ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମିଣ୍ଡାନାଓ ଦ୍ବୀପର ସାଣ୍ଟୋସ ସିଟିର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
Published : June 8, 2026 at 8:32 AM IST
PHILIPPINES EARTHQUAKE , ମାନିଲା (ଫିଲିପିନ୍ସ): ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି । କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତାହତ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ମିଣ୍ଡାନାଓ ଦ୍ବୀପର ସାଣ୍ଟୋସ ସିଟିର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଭୋଲକାନୋଲୋଜି ଓ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ସୋମବାର ସକାଳ 7ଟା 37 ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା:
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁନାମି ବେଳେ ଜୁଆର 3 ମିଟର (10 ଫୁଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ । ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ତାଇୱାନ, ଜାପାନ, ଗୁଆମ, ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗୁନିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୁନାମି ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ହାୱାଇ ଓ ଆମେରିକାନ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଟକୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉତ୍ତର ସୁଲାୱେସି ଓ ଉତ୍ତର ମାଲୁକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।
ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 6.1 ତୀବ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା 55 କିଲୋମିଟର (34 ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ମୂଳ ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଫିଲିଇନ୍ସ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ "ରିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର" ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦଗିରଣର ଶିକାର ହୁଏ ଫିଲିପାଇନ୍ସ । ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20 ଟି ଟାଇଫୁନ୍ ଏବଂ ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାପାନରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ: ସୁନାମୀ ସତର୍କତା ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଜଣେ ମୃତ, ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ