ETV Bharat / international

ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, ତୀବ୍ରତା 7.8 , ତାଇୱାନ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା

ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମିଣ୍ଡାନାଓ ଦ୍ବୀପର ସାଣ୍ଟୋସ ସିଟିର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

This image from a video shows people gathered outside a damaged building after a powerful earthquake in General Santos city on the island of Mindanao, Philippines Monday, June 8, 2026
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 8:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PHILIPPINES EARTHQUAKE , ମାନିଲା (ଫିଲିପିନ୍ସ): ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ସହ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି । କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତାହତ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।

ମିଣ୍ଡାନାଓ ଦ୍ବୀପର ସାଣ୍ଟୋସ ସିଟିର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଭୋଲକାନୋଲୋଜି ଓ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ସୋମବାର ସକାଳ 7ଟା 37 ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

This shows vehicles damaged by debris after powerful earthquake in the Mindanao region
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା (AP)

ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା:

ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁନାମି ବେଳେ ଜୁଆର 3 ମିଟର (10 ଫୁଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ । ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

image from a video shows dust and debris outside a building after a powerful earthquake in General Santos city on the island of Mindanao
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା (AP)

ତାଇୱାନ, ଜାପାନ, ଗୁଆମ, ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗୁନିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୁନାମି ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ହାୱାଇ ଓ ଆମେରିକାନ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଟକୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉତ୍ତର ସୁଲାୱେସି ଓ ଉତ୍ତର ମାଲୁକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।

This image from a video shows dust and debris outside a building after a powerful earthquake in General Santos city on the island of Mindanao
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା (AP)

ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 6.1 ତୀବ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା 55 କିଲୋମିଟର (34 ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ମୂଳ ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଫିଲିଇନ୍ସ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ "ରିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର" ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦଗିରଣର ଶିକାର ହୁଏ ଫିଲିପାଇନ୍ସ । ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20 ଟି ଟାଇଫୁନ୍ ଏବଂ ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।

This image from a video shows people gathered outside a damaged building after a powerful earthquake in General Santos city on the island of Mindanao, Philippines Monday, June 8, 2026
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା (AP)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାପାନରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ: ସୁନାମୀ ସତର୍କତା ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଜଣେ ମୃତ, ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

TAGGED:

PHILIPPINES EARTHQUAKE TSUNAMI
PHILIPPINES TSUNAMI WARNING
EARTHQUAKE IN PHILIPPINES
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି
PHILIPPINES EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.