ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ! ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରିବାହୀ ବସ୍; ୪୦ ମୃତ, ୮ ଜଣ ଆହତ
ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ।
Published : July 3, 2026 at 8:17 PM IST
ପେଶାୱର: ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଅତିକମରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ଟି ବେଲୁଚିସ୍ଥାନର କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ଡେରା ଇସ୍ମାଇଲ୍ ଖାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବସ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବକ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ଗଭୀର ଖାଇକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରଫରାଜ ବୁଗ୍ଟିଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶାହିଦ ରିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ ପ୍ରଦେଶର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।"
୧୧୨୨ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ମୋଟ ୪୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଡନ୍ ଖବରକାଗଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବସ୍ଟି କ୍ୱେଟାରୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ୩୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ।
ଶେରାନି ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ୱାଲି ଖାନ୍ କାକର କହିଛନ୍ତି, ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କାମ ଜାରି ରହିଛି।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଣଘାତୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିପଜ୍ଜନକ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ, ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଖରାପ ସଡ଼କ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଯାନବାହନର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଚାଳକଙ୍କ ଭଳି କାରଣରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ "ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ" ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମାନ ଭାବେ ସାମିଲ ରହିଛି।"