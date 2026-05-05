UAE ଫୁଜାଇରା ତେଲ ଖଣିକୁ ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ, ତିନି ଭାରତୀୟ ଆହତ
ୟୁଏଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତିନି ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
Published : May 5, 2026 at 8:55 AM IST
US Iran War ଦୁବାଇ: ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ । ଫୁଜାଇରା ତେଲ ଖଣିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଇରାନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୟୁଏଇ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ । ୟୁଏଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତିନି ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
Three Indian nationals have been injured in today’s attacks in Fujairah. We are in touch with local authorities for ensuring adequate medical care and welfare of the affected Indian nationals.@MEAIndia @cgidubai— India in UAE (@IndembAbuDhabi) May 4, 2026
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ‘‘ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିପରି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ’’ । ଇରାନର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ଏମିରେଟସ୍ଥିତ ଫୁଜାଇରାର ତେଲ ଖଣିରେ ପ୍ରଥମେ ନଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ୟୁଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସୀ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା ।
ୟୁଏଇ ଉପରେ 4ଟି ମିସାଇଲ ମାଡ
ଫୁଜାଇରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେଲ ଖଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖଲିଜ ଟାଇମ୍ସ ବ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଆହତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
The UAE air defence systems engaged 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 UAV’s.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026
The Ministry of Defence announced that on May 4, 2026, the UAE air defence systems engaged 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 UAV’s launched from Iran, resulting in 3 moderate… pic.twitter.com/FlrqZyB3Nj
ଏକ୍ସର ପୋଷ୍ଟରେ ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ‘‘ଇରାନ ୟୁଏଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାରୋଟି ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ପଡିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଛି । ଆମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ’’।
ଆକ୍ରମଣକୁ ୟୁଏଇର ନିନ୍ଦା
କେବଳ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାକୁ ଦେଶବାସୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବେ ନାହିଁ କି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ଇରାନର ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ୟୁଏଇର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ‘‘ଇରାନର ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ୟୁଏଇର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ନୀତିବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ୟୁଏଇ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରହାର: କାର-ଟ୍ରକରୁ 25% ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନା’ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବନି ଆମେରିକା