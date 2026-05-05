UAE ଫୁଜାଇରା ତେଲ ଖଣିକୁ ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ, ତିନି ଭାରତୀୟ ଆହତ

ୟୁଏଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତିନି ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

Published : May 5, 2026 at 8:55 AM IST

US Iran War ଦୁବାଇ: ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ । ଫୁଜାଇରା ତେଲ ଖଣିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଇରାନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୟୁଏଇ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ । ୟୁଏଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତିନି ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ‘‘ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିପରି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ’’ । ଇରାନର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ଏମିରେଟସ୍ଥିତ ଫୁଜାଇରାର ତେଲ ଖଣିରେ ପ୍ରଥମେ ନଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ୟୁଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସୀ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା ।

ୟୁଏଇ ଉପରେ 4ଟି ମିସାଇଲ ମାଡ

ଫୁଜାଇରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେଲ ଖଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖଲିଜ ଟାଇମ୍ସ ବ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଆହତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଏକ୍ସର ପୋଷ୍ଟରେ ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ‘‘ଇରାନ ୟୁଏଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାରୋଟି ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ପଡିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଛି । ଆମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ’’।

ଆକ୍ରମଣକୁ ୟୁଏଇର ନିନ୍ଦା

କେବଳ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାକୁ ଦେଶବାସୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବେ ନାହିଁ କି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ଇରାନର ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ୟୁଏଇର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।

ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ‘‘ଇରାନର ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ୟୁଏଇର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ନୀତିବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ୟୁଏଇ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ’’।

